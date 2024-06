Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori; ad annunciarlo è lo stesso cantante di Vietato morire, su Instagram, con uno scatto molto tenero che inquadra la mano della neonata fra quella di mamma e papà.

La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore.

Scrive Meta nella caption a corredo del post, aggiungendo poi la data di nascita della bimba, 19/06/2024.

La coppia ha deciso di chiamare la piccola Fortuna, e non è un caso che il cantautore albanese, naturalizzato italiano, abbia deciso di intitolare il suo nuovo album, uscito il 3 maggio, proprio Buona Fortuna.

Tantissimi, ovviamente, i messaggi di congratulazioni da parte di colleghi e followers, da Paola Turci a Levante, fino a Samuele Bersani e Tiromancino.

Già lo scorso aprile Ermal Meta aveva pubblicato un altro post su Instagram, in cui si vedeva un maglioncino e una collanina con ciondolo: “Questo sarà il tuo primo maglioncino – aveva scritto – Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”. E Fortuna, benché ufficialmente ancora in primavera, è arrivata.