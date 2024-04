Il cantante e la sua compagna lo hanno annunciato via social: “Non tardare troppo, che ormai non possiamo fare a meno di te”.

Ermal Meta e Chiara Sturdà diventano genitori: ad annunciarlo, con un dolce post Instagram, è stato lo stesso cantante, che insieme alla compagna sta aspettando la sua prima figlia. “Questo sarà il tuo primo maglioncino – ha scritto nel post l’artista 43enne, a corredo di una foto di una maglia bianca -. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”. Poi, il cantante ha concluso firmando: “La tua mamma e il tuo papà”.

Moltissimi i commenti dei fan, che si congratulano con la coppia. Tra di loro anche il fratello del cantante, Rinald Meta, che commenta: “Qua c’è uno zio che non vede l’ora!”. Tantissimi anche i colleghi dell’artista, tra i quali troviamo Emma Marrone, che scrive: “Auguri e felicità”, mentre Alessandra Amoroso lascia un cuore rosso. Paola Turci, invece, commenta emozionata: “Congratulazioni! Che gioia!!!!”.

Un periodo pieno di novità per quindi Ermal Meta, che il 3 maggio 2024 pubblicherà il suo prossimo album, Buona fortuna, dopo un periodo di standby. L’album, anticipato dai singoli Male più non fare feat. Jake la Furia e L’unico pericolo, è la quinta raccolta di inediti del cantante italo-albanese, e farà da apripista al suo tour, in partenza il 13 luglio dal Teatro Romano di Verona.

Chiara Sturdà, 34 anni, lavora invece come agente di marketing di una società di consulenza ed è anche commentatrice sportiva. Il cantante e la sua compagna si erano mostrati per la prima volta in pubblico nel 2020, poco dopo il lockdown.