La cantante è stata presa di mira dagli hater per le sue parole dette a Le Iene, in merito al suo desiderio di maternità e alla fecondazione assistita, negata in Italia alle donne single.

Le dichiarazione di Emma Marrone, fatte ieri nel corso di un’intervista a Le Iene, sono finite sotto il mirino degli ennesimi hater. La voce di Apnea si è raccontata nel programma di Italia 1 a 360 gradi, parlando della sua famiglia, della morte del padre, e dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, fino a toccare anche il doloroso periodo dove ha combattuto contro un tumore. Il male si è presentato tre volte nella sua vita, e nell’ultima la cantante si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per l’asportazione delle ovaie.

Il tumore e questa operazione sono stati l’occasione per l’inviato Nicolò De Deviitis di chiedere a Emma se avesse pensato di congelare i suoi ovuli prima che fosse troppo tardi: “No, non ho fatto in tempo perché non c’era più speranza ma potrei ancora avere figli. Ho l’utero”, ha spiegato l’interprete salentina, sottolineando che potrebbe diventare madre, e ne avrebbe anche tanta voglia, ma per farlo dovrebbe ricorrere alla fecondazione assistita, una pratica che in Italia non è consentita alle donne single.

Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre. Mi piacerebbe diventare madre sapendo che tutte le donne potrebbero averne diritto, non mi piace pensare che sia sempre e solo una questione economica.

Le legittime parole di Emma, però sono state prese di mira da numerosi utenti, che sotto al post di un articolo della Stampa, pubblicato su X, si sono scagliati contro di lei: “Un figlio non è un cagnolino – Servono due genitori Mamma e papà”, “Ma trom*a come tutti gli altri!”, “I figli si fanno con un uomo. Trovane uno”, “Il femminismo è un vero e proprio pericolo. Questi sono gli effetti”, “E meno male, per tirare su un figlio nessuno è peggio delle madri single”, “I ricchi non si fanno problemi a pagare le tasse all’estero ma per andare a farsi inseminare prendere l’aereo è una tragedia”, “Farsi sbor*are dentro è demodé”.

La reazione della cantante a tutta questa ignoranza e odio social, non è certo tardata e senza tanti giri di parole ha replicato:

I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Mi vergogno per voi.