Kristen Stewart e Dylan Meyer starebbero pensando alla possibilità di avere figli: ospite a una puntata del podcast Not Skinny But Not Fat, la star di Spencer si è infatti aperta sulla possibilità di allargare la famiglia con la compagna, con la quale ha una relazione dal 2019.

“Probabilmente sì”, ha detto rispondendo alla domanda della host Amanda Hirsch, che chiedeva loro se avessero intenzione di avere figli. Ai microfoni del podcast, l’attrice ha anche svelato di essere ricorsa, insieme alla compagna, al congelamento degli ovuli: “Abbiamo fatto tutte quelle cose fastidiose tipo congelare gli ovuli. Quindi se volessimo potremmo. Manteniamo aperte tutte le porte”.

Le due si sono fidanzate ufficialmente nel 2021, ma non hanno ancora celebrato il matrimonio. A questo proposito, Stewart ha quindi spiegato: “Siamo entrambe due persone molto casual. Quindi abbiamo fatto una cosa tradizionale reciproca in cui eravamo tipo: ‘Mi vuoi sposare?’ e ‘Mi vuoi sposare anche tu?’. E poi non abbiamo mai organizzato il matrimonio perché pensavamo: ‘In un certo senso l’abbiamo già fatto’. Ma lo faremo. Penso che abbiamo un piano molto vago, il che va bene per noi”, ha concluso.

Questione centrale, sul tema del matrimonio, è il debutto di Kristen Stewart alla regia nell’adattamento cinematografico del libro La cronologia dell’acqua di Lidia Yuknavitch. “Devo farlo prima di poterci sposare. Perché dobbiamo inviare gli inviti e dare alle persone il tempo di prepararsi”, ha quindi concluso l’attrice.