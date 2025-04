Tra i tanti stereotipi di genere che ci influenzano fin dall’infanzia c’è anche quello secondo cui le bambine devono essere “brave bambine”; il che significa, in parole povere, essere silenziose, discrete, accondiscenti.

La tossicità dietro queste dinamiche è evidente eppure ancora spesso difficile da scardinare, e il compito, naturalmente, è dei genitori; per questo una mamma, Kelsey (non si conosce il cognome), ha pubblicato su TikTok un video in cui spiega perché sta crescendo sua figlia come una bambina “gentile”, che è ben diverso dall’essere una “brava bambina”.

“C’era un bambino al parco – spiega la mamma – e mia figlia era molto dolce con lui. Giocavano, scherzavano, ma lui era davvero violento con lei; a un certo punto ha persino tentato di spingerla, e, bene, è qui che sta la differenza tra ‘ gentile’ e ‘carina’ che molti genitori non comprendono.

Ho fatto un passo indietro proprio perché ho insegnato a mia figlia a essere gentile, non carina, e quindi volevo vedere la sua reazione di fronte a un atteggiamento del genere; lei lo ha guardato e gli ha detto ‘Ehi, questo non è un bel comportamento, dovresti chiedere scusa’. Lui l’ha spinta di nuovo, e a quel punto mi è venuta la tentazione di alzarmi, ma poi mi sono detta no, ho cresciuto una bambina forte e indipendente. Lei si è alzata, si è pulita dalla terra, e poi lo ha spinto giù”.

La donna racconta che, a questo punto, la madre dell’altro bambino è accorsa chiedendo spiegazioni a sua figlia, ma lei l’ha bloccata raccontandole quanto era successo e che la bambina aveva prima detto all’altro bimbo che avrebbe dovuto scusarsi, senza successo; la madre del bambino si è molto arrabbiata con lei, ma Kelsey dice che non è importante.

“Alla fine della giornata – conclude – io insegno a mia figlia la gentilezza. Il che significa di chiedere gentilmente di fermare un comportamento sbagliato ma, se non viene ascoltata, che deve essere ancora pronta a sapersi difendere con la forza. Le persone non devono trattare gli altri come spazzatura”.