Kelly Clarkson sta vivendo la parte migliore della sua vita dopo il divorzio. In un’intervista a People la star della Tv statunitense, ha dichiarato di amare molto questo particolare momento della sua esistenza, che arriva dopo la fine del matrimonio con il suo ex manager Brandon Blackstock. La 41enne, si è separata nel 2020 e ha legalizzato il tutto nel 2022, dopo lunghe controversie sulla custodia e sul mantenimento. Ora ha dichiarato al magazine che non avrebbe mai voluto sposarsi in realtà: “Non ho mai voluto sposarmi la prima volta. (Brandon, ndr) aveva figli, un background religioso, e questo era importante, penso, per lui. Ma non sono mai stata quel tipo di persona. Dato che ho vissuto un paio di divorzi nella mia famiglia, semplicemente non è una cosa a cui dò peso”.

Ora Clarkson sta concentrando tutte le sue energie sulla sua carriera e sul suo successo, sui suoi amici e sui suoi due figli, River Rose (9 anni) e Remington Alexander(7 anni). “Amo i miei figli. Ho la mia famiglia e i miei amici, ho il mio lavoro… Tutte queste cose sono bellissime e funzionano davvero bene”, ha detto a People. Attualmente è al timone di un talk show di successo ed è stata nominata ai Grammy per l’album Chemistry, nel quale tutte le canzoni sono state scritte durante la fine del suo matrimonio di quasi sette anni.

Scrivere la sua musica è per Kelly Clarkson una sorta di terapia, uno “Sbocco sano. Perché il livello di depressione e le cose che nascono con il divorzio o con un lutto sono straordinariamente difficili. Ti senti solo, ed è semplicemente una benedizione poter avere quello sfogo per quelle emozioni che sono travolgenti”, spiega la cantante che ora si sente come se si stesse “Riprendendo il mio potere”. Ora che tutte le caselle stanno tornando al posto giusto, l’ex coach di The Voice, ha anche dichiarato di non volerne più sapere di appuntamenti romantici, ribadendo che in questo momento è davvero felice a appagata: “Gli appuntamenti fanno schifo. È così imbarazzante. Sono stata single fino a circa 30 anni, e ho dimenticato quanto sono brava in questo. Ho detto a un amico che un mio potenziale partner dovrebbe essere un individuo che mette in gioco la propria vita senza aver bisogno di nulla da me. È molto più romantico dire: ‘Ti voglio, ma non ho bisogno di niente’”.