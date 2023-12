Katherine Heigl ha condiviso alcuni segreti su come insegnare ai propri figli a non essere ‘people pleaser’. In un’intervista con NewBeauty, la star di Grey’s Anatomy ha spiegato come mai, a suo parere, sia molto importante sapere mettere dei limiti con le persone che ci circondano.

Il termine inglese ‘people pleaser’, che si sta diffondendo anche in Italia, indica infatti un tipo di persona poco assertiva, che tende ad essere compiacente e accondiscendente con le altre persone anche quando dentro di sé non lo vorrebbe.

“Non voglio farne una questione di genere, ma penso che ci sia un sentimento collettivo, non detto, che vuole che le donne siano accondiscendenti”, ha detto quindi l’attrice al magazine. “Lo vedo nelle mie figlie piccole, ed è una cosa intrinseca socialmente. Io di sicuro non insegno loro ad essere così, ma lo imparano da qualche parte. C’è un messaggio ben definito che è: ‘Compiaci tutti, eccetto te stessa’”, ha continuato.

Katherine Heigl, oggi 44 anni, è mamma di Naleigh, di 14, e Adelaide, di 10, oltre che del piccolo Joshua, di 6, avuti dal marito Josh Kelley.

Mettere dei limiti, dice l’attrice, “è necessario, ed è quello che continuo a cercare di insegnare alle mie figlie”. E continua: “Mi preoccupo molto quando guardo mia figlia maggiore. Continuo a dire: ‘Devi capire che questo non è compito tuo’. E non so se lo capirà appieno finché non avrà quarant’anni e avrà acquisito una certa esperienza di vita, ma io continuerò a spingere su questo punto a casa”.

Tra le cose che cerca di trasmettere alle due figlie, l’attrice ha quindi raccontato di sottolineare spesso come non sia un loro compito rendere felici tutti. “Non è tuo compito far sentire tutti gli altri a loro agio, felici, sicuri, apprezzati o adorati. Il tuo compito è essere sicura di chi sei, sapere quali sono i tuoi limiti. Devi sapere cosa sei in grado di sopportare e cosa no, e poi, si spera, gestirlo bene”, ha concluso. “Non devi attaccare le persone, ma difendere te stessa”.