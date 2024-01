L’attrice ha parlato in tv della discriminazione subita durante il volo: “Mi sembra che tutti giudichino quello che fai con tuo figlio”.

Sono sempre di più le storie di genitori che vengono discriminati negli spazi pubblici insieme ai loro figli: a parlarne questa volta è Kaley Cuoco la quale, ospite da Jimmy Kimmel, ha raccontato uno spiacevole episodio capitatole in aereo.

L’attrice si trovava su un volo con il suo compagno Tom Pelphrey e sua figlia Matilda il giorno del Ringraziamento quando, nel tentativo di fare addormentare la piccola durante il suo primo viaggio in aereo, i due hanno estratto e iniziato a utilizzare un dispositivo che emetteva diversi suoni, l’unico modo in cui la bambina si sarebbe calmata.

Poco dopo che la piccola si era addormentata, durante quello che Cuoco ha definito un viaggio terribile, uno steward si è però avvicinato ai due: “Ci ha detto: ‘Ehi, uno dei nostri passeggeri vorrebbe che spegneste quell’oggetto. E io sono seduta lì e penso: ‘Oh mio Dio’”, ha spiegato la star di The Big Bang Theory, che ha poi proseguito: “Ho sentito Tom dire: ‘Beh, chieda al passeggero se vuole tenere in braccio nostra figlia che urla quando lo spegniamo. E lì lui si è ghiacciato”.

“Non potevo credere ci avesse chiesto di spegnerlo, eravamo arrabbiatissimi”, ha proseguito Cuoco. Ma non è tutto: in base a quanto raccontato dall’attrice, dopo l’atterraggio la donna che era seduta di fronte a loro si è lasciata andare ad un commento sarcastico. In un momento di calma della bambina, la passeggera si è infatti rivolta alla coppia dicendo: “Ah, quindi vostra figlia sa anche sorridere”.

“Ed è stato in quel momento che ho capito come mai le donne finiscono su Dateline [programma americano di true crime]”, ha commentato Cuoco. “L’avrei buttata giù dall’aereo”. E ha poi concluso: “Sui social media si vedono persone davvero arrabbiate con i bambini. Giustizia per i bambini! Questa cosa è ridicola. Lasciateli stare”.