Il marito dell'attrice ha condiviso una sua foto assieme ai tre figli per la Festa della mamma, facendo un'eccezione alla vita super riservata che la famiglia ha deciso di vivere.

Da quando si sono sposati, nel 2002, Julia Roberts e il marito Daniel Moder sono sempre stati molto attenti a proteggere la propria intimità, ed è per questo che lo scatto pubblicato dal cameraman nel giorno della Festa della mamma risulta sorprendente.

Nella foto si vede la diva americana assieme ai tre figli, Henry di 17 anni e i gemelli Hazel e Phinnaeus, di 20.

“Le mamme fanno le cose più belle. Adoro questi ragazzi” è il commento a corredo dell’immagine, in cui Roberts e i ragazzi appaiono abbracciati, vicini, sorridenti.

Nonostante qualche relazione passata, su tutte con il collega Benjamin Bratt, con cui stava proprio quando ha conosciuto Moder, Julia Roberts è legata al marito da ben 25 anni; i due si sono conosciuti sul set di The Mexican, nel 2000, e hanno posto fine alle rispettive relazioni – lui era già sposato, con la truccatrice argentina Vera Steimberg – proprio per iniziare la loro storia, coronata, prima, dal matrimonio, nel luglio del 2002, e poi dall’arrivo dei figli, Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati il 28 novembre 2004, e successivamente da Henry Danielm, nato il 18 giugno 2007.

“Essere un’attrice è il mio sogno che si avvera ma non è il mio unico sogno – ha detto Roberts in un’intervista per il programma Sunday Morning della Cbs – La vita che ho costruito con mio marito e la famiglia che abbiamo creato con i nostri figli, questa è la cosa migliore. Tornare a casa, la sera, felice da loro”.

Anche in un’altra occasione, a Entertainment Tonight, l’attrice aveva dichiarato: “Fare la mamma è il ruolo più bello della mia vita. Mi piace tutto dell’essere madre”.

Julia Roberts, nel passato, si è anche trovata a dover rispondere a quanti insinuassero che lo sconosciuto cameraman Daniel Moder la sposasse per interesse, essendo lei già un’attrice affermata: “Non si sposano i lavori, si sposano le persone. Può sembrare un cliché e l’ho detto mille volte, ma credo di essere fondamentalmente la stessa persona semplice che sono sempre stata. Faccio solo qualcosa di ostentato e assurdo che porta la gente a pensare che sono ultra-fascinosa” aveva detto ospite nel salotto di Oprah Winfrey.

In effetti, da quel momento la vita della coppia è stata all’insegna della discrezione, a partire dalla scelta di allontanarsi da Hollywood per vivere in campagna, fino alle rare foto condivise sui social. Ecco perché l’ultima pubblicata da Moder ha dell’eccezionale.