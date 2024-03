JoJo Siwa sembrerebbe avere le idee chiare: in una recente intervista ad Access Hollywood, la ballerina 20enne ha parlato dei suoi futuri figli, rivelando alcuni dettagli sulle gravidanze che vorrebbe intraprendere.

Alla domanda del tabloid sui nomi, l’artista ha rivelato di averli già decisi: “Assolutamente, assolutamente”, ha detto. “In realtà ho due tatuaggi dedicati a loro. Questo è dedicato a quella che sarà la mia bambina un giorno, il suo nome è Freddie”, ha aggiunto, mostrando il braccio.

“E questo è dedicato ai gemelli. Eddie e Teddie. Freddie, Eddie e Teddie. Voglio tre bambini. Ho trovato un donatore di sperma”, ha poi aggiunto la ballerina, che nel 2021 aveva fatto coming out come membro della comunità LGBTQ+. Dopo i legittimi dubbi dei fan sulla veridicità dei tatuaggi, però, JoJo Siwa ha in seguito confermato che fossero falsi: “Però ne ho fatti due veri sulla mano, forse li svelerò tra poco”, ha spiegato rispondendo a un commento su Instagram.

News Per San Valentino Jessica Biel condivide queste foto di Justin Timberlake insieme ai loro figli I piccoli Silas e Phineas sono venuti al mondo rispettivamente nel 2015 e nel 2020. La coppia è sposata dal 2012.

Ma questa non è la prima volta che l’artista racconta il suo desiderio di essere mamma: in un’ospitata al podcast The best podcast ever, con Raven-Symoné e sua moglie Miranda Pearman-Maday, Siwa aveva parlato delle proprie ambizioni lavorative, aggiungendo poi: “Per quanto riguarda la mia vita personale, non vedo l’ora di essere una mamma da quando ho 12 anni. Non vedo l’ora di avere figli. Ne voglio un sacco. Non sto nella pelle”. Ma non prima di aver realizzato il suo sogno: “Il mio vero vero vero sogno è l’halftime del Super Bowl. Dopo aver fatto quello, mi ritirerò e avrò figli”.