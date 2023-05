"Lui è magico": la gioia di Jessie J per la nascita del primo figlio, dopo il dolore per l'aborto spontaneo

Jessie J ha rivelato tra le storie pubblicate su Instagram la nascita del primogenito, condividendo tutta la gioia per l’arrivo del bebè di cui non si conosce ancora il nome: “Una settimana fa la mia vita è cambiata”, ha commentato la neomamma venerdì 19 maggio 2023, come riportato da Pop Base.

Mio figlio è venuto al mondo, è come se, da quel giorno, il mio cuore fosse diventato il doppio più grande. È una sensazione indescrivibile. Mi sono innamorata.

“Lui è magico, tutti i miei sogni sono diventati realtà”, ha proseguito la neomamma nella storia pubblicata la settimana scorsa: “È il mio mondo, io e lui stiamo entrambe bene”.

Sto cercando di immergermi in ogni secondo (di questa esperienza) e non riesco a credere che sia vero, che sia mio figlio e che sia qui. *Lacrime di gioia*. Per tutti coloro che hanno seguito il mio viaggio fino a questo giorno, vi ringrazio per tutto il vostro amore e il vostro sostegno.

Nel gennaio del 2023, dopo aver subito un aborto spontaneo nel 2021, la popstar ha annunciato di essere di nuovo incinta pubblicando un video in cui compariva un test di gravidanza positivo:

Mi sento allo stesso tempo così felice e terrorizzata nel condividere questo. Vi prego, siate gentili con me. Onestamente vorrei solo piangere pubblicamente indossando una tuta e mangiando cioccolato ricoperto da pistacchi senza nessuno che mi faccia domande.

Nel novembre di due anni fa, Jessie J aveva condiviso sui social alcuni dettagli in merito all’aborto: “Dopo la terza ecografia, mi è stato detto che non si sentiva più il battito (del piccolo). Voglio essere sincera e non voglio nascondere quello che sto passando”.

Negli ultimi mesi, invece, la cantante di Sunflower ha pubblicato numerosi scatti in cui si mostrava nuovamente con il pancione, condividendo con i follower tutta la gioia per l’inizio della gravidanza: “Grazie per aver creduto che il mio corpo potesse tenerti al sicuro. Grazie per avermi regalato l’esperienza più importante della mia vita (fino ad ora)”.

L’artista 35enne, per il momento, non ha rivelato il nome del neopapà ma, come riportato da Mtv News, sembrerebbe che, da circa un anno, si stia frequentando con il cestista statunitense Chanan Safir Colman.