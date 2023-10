Jessica Smith, che aveva prestato il volto al Sole nella famosa serie tv inglese per bambini Teletubbies, sta oggi per diventare mamma. Lo annuncia lei stessa su Instagram, in un post che recita: “Quando due diventano tre”. Ad accompagnare la didascalia, nella quale è menzionato anche il suo fidanzato Ricky Latham, la foto di una ecografia.

“Mi sento sopraffatta dalla quantità di amore che ricevo da persone di tutto il mondo. Ho ricevuto innumerevoli messaggi di congratulazioni e di auguri per il futuro – ha detto Jessica Smith a Entertainment Tonight -. Sono ancora stupita dalla quantità di persone che hanno guardato e guardano i Teletubbies, dalla quantità di messaggi che ricevo e dal poter ascoltare le storie delle persone di tutto il mondo”. Poi, ha aggiunto che farà sicuramente vedere i Teletubbies a sua figlia, la cui nascita è attesa per gennaio 2024.

La donna, che ha oggi 27 anni, aveva interpretato il sole nella famosa serie della BBC andata in onda nel Regno Unito dal 1997 al 2001. Per 365 episodi, il cameo del suo viso aveva aperto tutti gli episodi dei Teletubbies, ma poi, per anni, non si era saputo più nulla di lei. Fino a che, nel 2014, era stata la ragazza stessa a svelare il mistero su Facebook: