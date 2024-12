Intervistata da Entertainment Weekly a proposito del suo ruolo nel film Unstoppable, dove interpreta Judy Robles, madre single del camoione di wrestling Anthony Robles, Jennifer Lopez si è aperta sulla maternità, che lei stessa ha talvolta vissuto da single.

“A volte nella mia vita sono stata una mamma single e mi sono chiesta: ‘Sono abbastanza per loro?'”, ha riflettuto la star, parlando del percorso di crescita dei suoi gemelli sedicenni, Max ed Emme, avuti con l’ex marito Marc Anthony.

Dopo il divorzio doloroso da Ben Affleck, storia che, come lei stessa ha affermato, l’ha “quasi distrutta”, anche se ha tentato di nascondere le difficoltà con i figli, Lopez ha preso davvero a cuore il ruolo di Judy Robles, diventata mamma appena sedicenne del wrestler famoso per avere una gamba sola.

News Jennifer Lopez su come NON protegge i suoi figli dalla lettura di pettegolezzi sui social L’artista ha parlato del fatto che i suoi figli leggano i commenti su di lei in quanto famosa: “Sono tecnologici, cercano tutto. Sono informati...

“C’erano molte cose di lei che capivo – ha raccontato parlando della relazione violenta della donna raccontata nel film – Con quel tipo di persone, c’è una parte di loro che ti inganna facendoti credere che tengono a te e che ti amano davvero, e in realtà è per il danno che ti stanno facendo”.

Le riflessioni di Lopez sulla maternità vanno oltre i suoi gemelli; in un’intervista del 2022 a Vogue, Lopez aveva sottolineato i suoi sforzi nel tentativo di mandare avanti la loro famiglia allargata: “Ciò che spero di coltivare con la nostra famiglia è che i suoi figli trovino una nuova alleata in me e i miei figli abbiano un nuovo alleato in lui”.

Come madre di due adolescenti J. Lo sta anche tentando di crescerli rispettando in pieno le loro personalità; Emme Anthony, ad esempio, ha scelto di usare pronomi neutri, ed è comparsə già diverse volte sul palco con la madre, ad esempio anche nell’half time del Superbowl 2020, mentre Max è un promettente attivista che ha coinvolto la genitrice nella protesta di Black Lives Matter.