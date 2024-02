Jennifer Lopez ha parlato del rapporto che i suoi figli hanno con i pettegolezzi online su di lei. Intervistata da Zane Lowe, l’artista ha spiegato di non poter proteggere i propri ragazzi dal leggere determinati commenti.

“Non possiamo perché sono ragazzini tecnologici. Come ogni altro bambino, sono costantemente al telefono”, ha detto la cantante nel suo nuovo programma, This is Me Now… Radio, su Apple Music Radio. “Cercano tutto. Nel momento in cui dici loro una nuova parola, cercano qualsiasi nome nuovo, qualsiasi cosa nuova”.

E ha continuato: “Vogliono sapere qualsiasi informazione nuova, di cosa si tratta, e sanno che possono farlo. E quindi sono molto più informati e sono completamente immersi nella cultura dei meme”. E, quando le conversazioni cominciano con “Sai che è ridicolo…”, i figli le rispondono: “No, lo sappiamo. Lo sappiamo già”.

Jennifer Lopez ha due figli dal precedente marito, Marc Anthony, ovvero i gemelli Maximilian ed Emme, oggi 15 anni. L’attuale marito Ben Affleck, invece, ha avuto dall’ex moglie Jennifer Garner i figli Samuel, di 12 anni, Seraphina, di 15 e Violet, di 19. I sette vivono tutti insieme, come rivelato da Jennifer Lopez stessa in una recente intervista.

“Ora che sono un po’ più grandi, cerchiamo di non rendere la cosa così importante in casa nostra perché le loro vite sono molto più del fatto che noi siamo i loro genitori, che siamo famosi”, ha continuato Lopez.

“E quindi diventare se stessi mentre il pubblico li guarda potrebbe essere molto, molto difficile per loro”, ha poi concluso la cantante. “E sono sicura che a volte sia anche più difficile di quanto ci raccontino, ma stanno gestendo la cosa molto bene”.