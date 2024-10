Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney sono in attesa del loro secondo figlio; la notizia è stata confermata a Vogue dal rappresentante dell’attrice, che era già stata avvistata dai paparazzi mentre andava a cena e che, non avendo nessun social ufficiale, ha dato l’annuncio con un metodo “tradizionale”.

La coppia, che si è sposata il 19 ottobre 2019, ha già Cy Maroney, nato nell’aprile del 2022, e subito dopo la sua nascita Lawrence aveva deciso di prendere una pausa dal cinema.

“Il mio cuore si è esteso a una capacità che non conoscevo – aveva dichiarato tempo fa parlando proprio della sua prima maternità – e in questo includo anche mio marito. E poi sono entrambi in giro, camminano, attraversano le strade. Un giorno guiderà. Sarà uno stupido adolescente e si metterà al volante di un’auto. E io gli dirò: ‘Buonanotte!”, capisci? Come dire, chi riuscirà a dormire?'”.

Jennifer Lawrence ha deciso recentemente di intraprendere una carriera anche dietro la macchina da presa, producendo, assieme a Hillary Clinton, Zurawski v Texas, un documentario sull’impatto delle severe leggi anti-aborto in Texas, e Bread & Roses, il documentario sulle donne afghane che vivono nella Kabul governata dai talebani, in collaborazione con Malala Yousafzai.

Lawrence non ha mai nascosto neppure le sue idee pro aborto, soprattutto dopo l’emanazione della legge che ha abrogato la Roe vs Wade: “Ho provato a superarlo e non ci riesco davvero – dichiarò all’epoca – Non ci riesco. Mi dispiace di essermi scatenata, ma non posso più avere a che fare con persone che non sono più politiche. Vivi negli Stati Uniti d’America. Devi essere politica. È troppo terribile. La politica sta uccidendo le persone. Ho avuto una gravidanza fantastica. Ho avuto una gravidanza molto fortunata. Ma ogni singolo secondo della mia vita è stato diverso. E a volte mi veniva in mente: e se fossi costretta a fare questo?”.