Quelle che sembrano frasi innocue sulla gravidanza possono in realtà far soffrire moltissimo le persone che le ricevono; chiedere a una donna se è incinta, o perché non fa un altro figlio, può scatenare una serie di ripercussioni psicologiche davvero molto serie, come spiegato anche da Kylie Kelce, moglie dell’ex campione di football americano Jason Kelce.

Kelce, in un recente video pubblicato su TikTok, ha mostrato una serie di articoli che ipotizzano una sua nuova gravidanza, lanciando un severo monito ai fan e ai follower: “Facciamo di meglio”.

***Trigger warning: pregnancy loss. I have been congratulated in person multiple times. I have been questioned by strangers. Most aggressively, I was DM'd by a random woman asking "did you have a miscarriage?" because one of the news outlets that said I was pregnant doubled back and claimed I hadn't announced it because I had had a miscarriage. Let's do better.

“Ho tenuto la bocca chiusa per un bel po’, ma ora la mia mancanza di filtri sta iniziando a farsi sentire – esordisce Kelce – Sono stati scritti diversi articoli su di me dalla metà della scorsa stagione di football, in cui si affermava che sono incinta. Non lo sono. Non sono incinta da quando ho dato alla luce Bennie, e lei ha quasi un anno e mezzo. Non sopporto che la gente scriva articoli così insensibili su un argomento così delicato. Mi fa davvero infuriare”.

Jason e Kylie Kelce hanno tre figlie, Wyatt, di 4 anni, Elliotte di 3, e l’ultima arrivata, Bennett, di 15 mesi, ma la moglie dell’ex centro dei Philadelphia Eagles ha dichiarato, per la prima volta, di aver avuto anche un aborto spontaneo prima di Wyatt:

Sono andata a fare l’ecografia della 13a settimana, non c’era battito cardiaco e ho dovuto fare una D&E [dilatazione ed evacuazione]. Quindi, non prendo alla leggera il fatto di rimanere incinta o di provare a rimanere incinta. E penso che dovremmo semplicemente essere d’accordo sul fatto che questo non è un argomento che qualcuno deve segnalare per primo. Lasciate che i genitori lo dicano quando sono pronti e si sentono bene.

Nella caption di accompagnamento al post Kelce ha parlato ancor più apertamente di alcune delle domande e dei commenti che ha ricevuto in proposito: frra chi si è congratulato con lei più volte, fino agli estranei che le hanno chiesto se fosse incinta, passando per una donna che l’ha contattata privatamente chiedendole se avesse avuto un aborto spontaneo, “perché una delle fonti di informazione che ha detto che ero incinta ha fatto marcia indietro e ha affermato che non l’avevo annunciato perché avevo avuto un aborto spontaneo”.

Facciamo di meglio

ha concluso, invitando tutti a riflettere prima di porre certe domande o di fare determinate allusioni.