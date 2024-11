L’ex giocatore di football americano Jason Kelce e la moglie Kylie McDervitt Kelce hanno annunciato di aspettare il quarto bebè, e in una foto pubblicata su Instagram hanno immortalato anche l’esilarante reazione delle tre figlie della coppia alla notizia che sarà di nuovo una femmina.

Nella foto le bambine indossano lo stesso maglione rosa con scritto “Big sister” e mostrano emozioni diverse, ma che fanno davvero sorridere: se Wyatt, la più grande, mostra le mani sulla testa in un’espressione quasi scioccata Bennett, la più piccola, è in lacrime; “Penso che abbiamo catturato una rappresentazione molto accurata di come ogni bambina si sente all’idea di avere un’altra sorellina. Almeno Ellie, mamma e papà sono sulla stessa lunghezza d’onda!” ha scritto McDervitt Kelce nella caption del divertentissimo post.

L’annuncio ha ovviamente scatenato un’ondata di congratulazioni da parte di fan e personaggi pubblici. I Philadelphia Eagles, squadra in cui Kelce ha a lungo militato, dell’attrice Kaitlin Olsen e della giornalista di Fox Sports Erin Andrews hanno commentato la notizia congratulandosi con i coniugi, cognati di Taylor Swift – il fratello di Jason, Travis Kelce, è infatti il compagno della popstar statunitense.