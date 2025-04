L'attrice, che interpreta Steffi Forrester nella soap, è già mamma di quattro maschietti. Non si conosce ancora il sesso del quinto bebè in arrivo.

L’attrice canadese Jacqueline MacInnes Wood, nota soprattutto per interpretare il ruolo di Steffy Forrester nella storica soap Beautiful, ha appena annunciato di essere incinta per la quinta volta.

È stata propriola 38enne attrice a renderlo noto, prima attraverso la sua newsletter personale, poi con un post pubblicato sul suo account Instagram, aggiungendo anche di essere quasi al settimo mese di gravidanza; “Una nuova stagione, un nuovo inizio”, sono state le sue parole.

“Che questa Pasqua sia un ricordo che anche dopo gli inverni più lunghi ritorna sempre la luce – prosegue la caption – Possa il tuo cuore essere innalzato, il tuo spirito rinnovato e il tuo cammino guidato con scopo e pace. Ai nuovi inizi e alle benedizioni che ci attendono”.

MacInnes Wood è già mamma di quattro maschi, Rise, Lenix, Brando e Valor James, avuti con il marito Elan Ruspoli; non si conosce ancora il sesso del quinto bebè in arrivo.

“È la qualità della vita, la longevità e la possibilità di correre con i miei figli – ha detto l’attrice al First For Women nel marzo del 2024, parladno a proposito della maternità e dei cambiamenti che ha apportato alla sua vita – Sto lavorando affinché a 70 anni possa stare al passo con i miei nipoti”.

Jacqueline MacInnes Wood non ha mai lasciato il set di Beautiful neppure durante le gravidanze, e ci sarà quindi da chiedersi a quali stratagemmi penseranno ora gli sceneggiatori e i registi per “camuffare” la pancia pronunciata dell’attrice. Per il suo lavoro MacInnes Wood è stata insignita di tre Daytime Emmy Awards come Miglior attrice protagonista, nel 2019, 2021 e 2023.