Ireland Baldwin ha parlato del suo post partum sui social. In un lungo post Instagram, la modella ha raccontato il proprio percorso, spiegando le difficoltà legate alla ripresa dell’esercizio fisico dopo il parto e all’abituarsi ai cambiamenti del proprio corpo.

“9 mesi dopo il parto e sono lontana da dove voglio essere, ma ho superato il problema e finalmente trovo il tempo per rimettere in forma questo c*lo”, ha scritto in un post, a corredo di una carrellata di foto in costume davanti allo specchio.

“Non necessariamente mi alleno tutti i giorni, ma mi sforzo di essere più costante. Camminando di più. Muovendomi di più”, ha poi continuato la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger. “Volevo solo fare un post di solidarietà con chiunque abbia difficoltà a trovare ispirazione per cambiare cattive abitudini o lavorare su se stesso”.

“Ho ancora giorni in cui mangio un’intera scatola di biscotti Girl Scout per cena, ma va bene! Ci sono voluti 7-9 mesi anche solo per iniziare a perdere il peso del bambino o che mi interessasse farlo…“, ha poi continuato la modella, che nel maggio 2023 ha dato il benvenuto alla piccola Holland, avuta dal compagno André Allen Anjos.

“Chiunque ti faccia sentire male perché vai al tuo ritmo o per non essere abbastanza può andarsene a fan**lo. Questa m**da è DIFFICILE. Sii gentile con te stesso”, ha poi concluso Ireland Baldwin, esponendosi contro la pressione sociale del dover tornare ‘in forma’ dopo il parto.

Moltissimi i commenti dei follower, molti dei quali si sono sentiti compresi dalle sue parole. “Il tuo corpo non sarà mai uguale a prima e va bene così”, scrive uno di loro. Un’altra, invece, commenta: “Il tuo corpo è bellissimo. E amare se stessi è la cosa più importante. Hai fatto un bambino con quel corpo! I corpi delle donne sono incredibili. Ottimo lavoro mamma!!”.