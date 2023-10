Non è una novità dire che la gravidanza modifichi la percezione del proprio corpo: lo dimostra anche uno studio pubblicato il 4 ottobre 2023 su BMC Pregnancy and Childbirth, nel quale dei ricercatori hanno analizzato tutti i cambiamenti che avvengono nelle donne incinte per quanto riguarda i livelli di soddisfazione del proprio corpo.

Secondo alcuni, infatti, le donne incinte sarebbero maggiormente insoddisfatte, in quanto il loro corpo esce dai canoni di bellezza imposti dalla società. Secondo altri, invece, questo cambiamento provoca una maggiore soddisfazione di sé, in quanto la donna si sente finalmente libera da certi standard, e inizia a focalizzarsi su come il proprio corpo si trasformi per prepararsi alla maternità. Ma, sorprendentemente, i risultati della ricerca non hanno confermato nessuna delle due teorie.

News Mamme VIP Gabrielle Caunesil: "Travaglio, cicatrici, post parto: orgogliosa del mio corpo" La modella e influencer ha accolto da pochi giorni Roméo, primo figlio suo e del marito Riccardo Pozzoli, e sta raccontando il post parto su Insta...

I ricercatori della Anglia Ruskin University e della University of York che stavano conducendo lo studio, infatti, hanno trovato che i livelli di insoddisfazione sul proprio corpo non variavano in modo significativo nelle donne in gravidanza rispetto a quelle che non lo erano. I risultati derivano dall’analisi di 17 diverse ricerche, per un totale di 5.200 risposte da donne incinte e 4.172 da donne non incinte.

“È importante capire in che modo la gravidanza può influire sull’insoddisfazione dell’immagine corporea, perché ciò può avere implicazioni sulla salute mentale di una donna – spiegano i ricercatori nello studio – e, poiché la gravidanza è un periodo della vita in cui esiste un rischio maggiore di malattie mentali, la ricerca suggerisce che essere insoddisfatte dell’immagine corporea può influire su questo”. Una immagine negativa di sé durante la gravidanza, infatti, può più facilmente portare a depressione, ansia o disturbi alimentari, oltre ad avere un impatto sul rapporto madre-figlio.

“Quello che il nostro studio ha scoperto è che non esiste un’esperienza universale durante la gravidanza, e quindi non dovremmo dare per scontato come si sentono le persone”, ha detto Anna Crossland, dottoranda presso l’Università di York e autrice principale dello studio, come riportato dal Verve Times. “Alcune persone durante la gravidanza subiscono pressioni sull’aspetto esteriore, ed è molto più utile chiedere a qualcuno come stia, piuttosto che commentare il suo aspetto”.