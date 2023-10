Una mamma ha condiviso su TikTok i suoi trucchi per insegnare ai figli a riordinare le loro stanze: “Dovete dividere il compito più grande in tanti pezzettini”.

Sara Olsher, fondatrice di Mighty and Bright, associazione che si propone di dare a mamme e papà degli strumenti semplificati per educare i propri figli e affrontare le sfide della genitorialità, ha svelato su TikTok dei trucchetti per insegnare ai bambini a riordinare la propria stanza. Spesso, infatti, i genitori riscontrano difficoltà nel far rientrare questa abitudine nella routine dei propri figli: questo accade perché, quando si viene a creare disordine, i più piccoli possono sentirsi sopraffatti, e non sapere da dove iniziare.

“La verità è che mantenere una stanza in ordine, per non parlare di una casa, è una capacità che richiede l’esecuzione di tanti piccoli compiti“, spiega Olsher. Capacità che gli adulti possono dare per scontate, ma che i bambini devono ancora imparare. Il trucco più importante è quindi creare una specie di ‘checklist’.

“Quando insegniamo ai bambini a dividere un compito grande in tanti compiti, come riordinare una stanza in tante frazioni più piccole”, dice Olsher, “Rendiamo questo grande compito più facile da eseguire e anche divertente. Dopotutto, a chi non piace spuntare le cose da fare da una lista?”.

La donna poi ha spiegato che il riordino può essere un compito opprimente anche per gli adulti, ma che è molto importante portarlo a termine, perché vivere in un ambiente disordinato può avere un impatto negativo sulla salute mentale di grandi e piccini.

“Le prime due volte potremmo dover percorrere con loro gli step, ma una volta che capiscono, puoi aggiungere il riordino della stanza nella loro routine settimanale e loro sapranno cosa fare”, ha spiegato.