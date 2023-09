L'insegnante su TikTok svela il trucco per insegnare ai più piccoli a tenere la matita

Una tiktoker americana ha svelato ai genitori un piccolo trucchetto per insegnare ai loro bambini a impugnare correttamente la matita.

Amanda Collins, insegnante di scuola materna americana, ha condiviso su TikTok un piccolo trucchetto per insegnare ai bambini a impugnare correttamente la matita. Nel suo profilo, che conta 96mila follower, Collins dà una serie di suggerimenti ai genitori di bambini in età prescolare, condividendo con loro la sua esperienza, e rispondendo spesso alle domande che le vengono poste dai numerosi utenti che la seguono.

Questa volta, in uno dei suoi video, della durata di 15 secondi, l’insegnante ha ripreso il messaggio di uno dei follower, che le chiedeva un suggerimento: “Hai dei consigli per insegnare a mio figlio di quattro anni a impugnare la matita? Stiamo facendo molta fatica”, lamenta l’utente. E la risposta non ha tardato ad arrivare.

La maestra prende un pastello e, davanti alla telecamera, lo spezza a metà, dicendo: “Esatto! Vi serve solo un pezzettino e sapete perché? In questo modo, quando i bambini scrivono, non riescono a tenerlo con il pugno e non riescono a tenerlo da sotto, lo impugneranno correttamente solo se ne hanno un pezzetto piccolo”, spiega Collins.

Ma perché ciò accade? Perché i bambini devono ancora sviluppare quella che viene chiamata la motricità fine della mano: con questo termine intendiamo la capacità di avere controllo sui movimenti precisi delle mani e delle dita, abilità che i bambini sviluppano sia scrivendo, sia praticando attività ludiche come giocare con la pasta modellabile, con le biglie o con le carte. Sì quindi ai giochi manuali, che implichino il tenere in mano un oggetto e manipolarlo. È importantissimo, infatti, che il bambino inizi a sviluppare questa capacità fin dalle primissime settimane di vita.

Per quanto riguarda l’impugnatura della penna, il sito Mother.ly consiglia di praticare con il proprio bebè la presa degli oggetti con tre dita a partire dall’età di 4-6 mesi, di modo che a 4 anni il bambino conosca già il movimento e possa utilizzarlo con matite e pennarelli.