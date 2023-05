"Al ristorante porto con me il cibo per mio figlio": il video TikTok che apre il dibattito

Una mamma ha elencato tutte le ragioni per cui, ogni volta che deve uscire a mangiare, prepara il pranzo al sacco per il figlio piccolo: "Non riesce ad aspettare che il cameriere prenda l'ordinazione, vuole mangiare subito".