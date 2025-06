L'ex atleta, in attesa della prima figlia con la moglie Cecilia Rodriguez, ha parlato del padre che vorrà essere per la sua piccola, confrontandosi anche con il suo, campione di ciclismo.

Fra qualche mese diventerà padre per la prima volta della piccola Clara Isabel, e così Ignazio Moser ha deciso di raccontare l’attesa della paternità al Corriere del Trentino, a partire da un confronto con il celebre padre, il campione di ciclismo Francesco Moser, con cui ha un rapporto affettuoso, pur con molte diversità caratteriali.

News "Come tutte le cose belle ti sei fatta attendere" Cecilia Rodriguez è incinta La showgirl e il marito Ignazio Moser sono in attesa di una bambina, arrivata dopo i problemi di concepimento di cui avevano parlato in passato. L'...

“Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – Su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle. Quello che conta davvero sono i mille esempi positivi che ci ha dato come padre – ha però aggiunto Moser, che si è sposato con Cecilia Rodriguez nel 2024 – Forse da piccolo facevo un po’ fatica a capire questo lato del suo carattere ma il rigore e la voglia di lottare sempre per emergere che mi ha trasmesso mi hanno aiutato molto nella vita.

La sua vita è stata una corsa, tanto lavoro, tanto impegno nello sport, con la metafora della corsa ciclistica gli auguro di godersi un po’ anche il panorama. Adesso ci sono i nipoti, a breve la nuova nipotina Clara Isabel: so che è molto contento ed emozionato per la piccolina, anche se non lo dimostra…”.

Ignazio Moser non ha nascosto che, inizialmente, il genitore non era molto entusiasta delle scelte professionali del figlio: “Quello che non si conosce fa sempre un po’ paura. Papà è molto legato alle sue origini, alla terra, lo sport, la mia scelta è stata controcorrente, all’inizio ha fatto fatica a capirla. Ora però sono imprenditore, ho aziende mie, sono meno nel mondo dello spettacolo. Quando parliamo insieme, con papà, è tranquillo, la mia scelta non è più un problema”.