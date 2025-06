Secondo un'esperta, dire ai nipoti "Non dirlo al papà/alla mamma" può nuocere il legame di fiducia tra i bambini e i genitori, per questo dovrebbe essere evitata.

Si dice spesso che i nonni siano deputati a viziare e coccolare i nipotini, e la loro presenza nelle loro vite è assolutamente fondamentale, e lascia nei bambini ricordi indelebili; tuttavia, molti nonni spesso non sono propriamente capaci di rispettare le richieste dei genitori, soprattutto per quanto riguarda le scelte educative.

Anche se la gran parte dei nonni agisce in buona fede quando “scavalca” le regole dei genitori, questo non significa che i loro comportamenti siano giusti; a sottolinearlo, in un video, è anche DeeDee Moore, fondatrice di un progetto di supporto e consigli per i nonni, che ha spiegato quale può essere l’errore più grande che, ingenuamente, i nonni commettono nei confronti dei nipotini.

Una frase, in particolare, secondo Moore, può avere effetti dannosi: “Non dirlo al papà/alla mamma”. Parole all’apparenza innocue, dette dai nonni magari dopo una caramella di troppo, o un gelato dato poco prima di cena, nel classico strappo alla regola che in teoria non nuoce a nessuno; peccato che dietro questo gesto, spiega Moore, si nasconde un messaggio ambiguo, che rischia di minare il rapporto di fiducia tra genitori e figli, insegnando ai piccoli che dire le bugie o nascondere le cose sia normale, quando ovviamente non lo è.

Nella clip pubblicata su TikTok, DeeDee Moore ha invitato gli adulti a riflettere a fondo sul significato di quel messaggio, in cui, dice, si sta “letteralmente chiedendo a un bambino di mentire ai suoi genitori”.

La comunicazione tra genitori e figli è ovviamente importantissima, e minare questa base significa compromettere il possibile rapporto futuro: “La sicurezza di un bambino dipende anche dalla sua capacità di raccontare tutto ai genitori”, ha sottolineato Moore, spiegando quindi l’importanza di evitare anche le omissioni che sembrano banali.

Per evitare problemi, la regola dovrebbe essere solo una: se un comportamento non può essere condiviso con i genitori, allora non dovrebbe essere tenuto affatto.