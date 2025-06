Julia Roberts e il marito Danny Moder sono sempre stati molto attenti alla privacy propria e dei figli, tanto da non aver mai praticamente documentato nulla riguardo a loro sui social; per questo, sorprende che la diva americana abbia deciso di fare un’eccezione in occasione del diciottesimo compleanno di Henry, terzogenito dopo i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walterur.

Con una foto presa dall’infanzia del figlio, nato nel 2007, Roberts ha scritto “In un batter d’occhio questo ragazzo straordinario ha compiuto 18 anni. Ti voglio bene, Henry”.

Prima di lei, a maggio, era stato il marito a pubblicare una foto della famiglia al completo, in occasione della Festa della mamma.

Henry è apparso anche in un’occasione pubblica accanto alla madre, lo scorso aprile, in occasione dello spettacolo di Broadway Good Night and Good Luck di George Clooney, dove Roberts ha scelto proprio il figlio come accompagnatore.

“È stato facile mettere in pausa la vita lavorativa per occuparmi della vita famigliare – ha dichiarato l’attrice tempo fa in un’intervista per l’edizione britannica di Vogue – Ho provato una profonda gratitudine per il fatto di potermi concedere il lusso di rimanere a casa e stare con la mia famiglia. Quando ho raggiunto il successo nella vita famigliare e mi sono ritrovata con un marito e dei figli che volevano stare a casa, lavoravo già da 18 anni. Quindi ho capito di potermi permettere quel lusso. Non dovevo scegliere tra una cosa e l’altra”.