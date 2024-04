Halle Bailey ha parlato della depressione postpartum sui social. In un video postato su Snapchat, l’attrice ha raccontato di aver sofferto di questa problematica poco dopo la nascita del suo primogenito, il piccolo Halo, avuto dal compagno Darryl Dwayne Granberry Jr, meglio conosciuto come DDG.

Nella clip, l’attrice ha rivelato di aver sofferto di depressione postpartum “acuta” nel 2023, dopo la nascita del piccolo. “E non so se qualche neomamma può capire, ma è arrivata ad un punto davvero brutto, ed è difficile per me stare lontana dal mio bambino per più di 30 minuti alla volta prima di iniziare a dare di matto”, ha raccontato Halle Bailey.

“Prima di avere un figlio sentivo la gente parlare del postpartum, ma mi entrava da un orecchio ed usciva dall’altro. Non mi rendevo conto di quanto fosse seria la cosa in realtà”, ha poi aggiunto. “Attraversandola ti sembra quasi di nuotare in questo oceano con le onde più grandi che ci siano, e di cercare di non affogare. E di prendere aria”.

Poi, la star de La Sirenetta ha parlato del rapporto con il proprio corpo dopo il parto. “L’unica cosa difficile per me è sentirmi normale nel mio corpo”, ha detto. “Mi sento una persona completamente diversa. Quando mi guardo allo specchio, mi sento come se fossi in un corpo completamente nuovo. Come se non sapessi chi sono”.

L’attrice, però, ha aggiunto che tutto questo “non ha nulla a che fare con il bambino”, che ha definito “un miracolo”. In un’intervista a Forbes, l’attrice aveva dichiarato: “Il mio piccolo Halo mi rende felicissima, è la cosa migliore di sempre. Ha portato con sé un mondo completamente nuovo, un mondo giusto, con uno scopo. Mi fa venire voglia di essere migliore ogni giorno per lui, hai presente?”.