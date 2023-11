Halle Bailey, attrice famosa per aver interpretato la Sirenetta nel live action Disney uscito nel 2023, ha risposto ad alcune critiche sul suo aspetto fisico in un video Snapchat.

In particolare, l’attrice ha replicato a un utente che aveva commentato il suo naso, sostenendo che avesse un “naso da gravidanza”, ovvero ingrossato rispetto al normale, e che potesse quindi essere incinta. “Sentite, se vedo ancora un’altra persona dire qualcosa sul mio naso, scatenerò l’inferno”, ha detto Bailey. “E sapete perché? Perché sono nera. Amo il mio naso. Come mai vi preoccupate del mio naso? Lasciatemi in pace”.

News Cos'è il "naso da gravidanza" di cui si parla su TikTok. Davvero cambia? Sempre più donne incinte stanno condividendo sui social il loro naso “da gravidanza”, ovvero ingrossato rispetto al solito. Vediamo insieme di...

Il “naso da gravidanza”, di cui si sta parlando ultimamente su TikTok, è solo uno dei tanti cambiamenti fisici che possono presentarsi nelle donne incinte: in particolare il naso si ingrossa perché, durante la gravidanza, gli ormoni causano un aumento di muco che provoca un edema delle mucose, facendolo apparire significativamente più grosso. Ma questo non è il caso di Bailey che, stando a quanto si sa finora, non è incinta.

Durante una cerimonia di premiazione del magazine Glamour, dove Halle Bailey ha ritirato il premio ‘Donna dell’anno’, l’attrice aveva parlato della sensazione di essere costantemente osservata in quanto personaggio in vista:

Mi sono dovuta adattare a vivere la mia vita sotto lo scrutinio dei riflettori, ma nell’era dei social media, in qualche modo, viviamo tutti sotto lo stesso controllo: dal nostro corpo, da come appare, da cosa indossiamo, da chi amiamo alle cose a cui teniamo, è tutto oggetto di giudizio.

“Quindi ecco il mio onesto consiglio: spegnete tutto quando avete bisogno di trovare la pace interiore”, ha concluso. “E vivete la vostra vita per voi stessi. Non perdete tempo vivendola per i social media. Tutti hanno un’opinione, ma l’unica opinione che conta è la vostra, e voi sapete, nel profondo, cosa sia giusto per voi”.