Sono sempre di più le donne che condividono la propria esperienza in gravidanza su TikTok, e spesso molti dei loro video finiscono in tendenza: non hanno fatto eccezione quelli sul “naso da gravidanza”, argomento che ha letteralmente spopolato sul social cinese negli ultimi mesi. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e se esiste davvero.

In moltissime hanno infatti condiviso foto del loro naso “prima e dopo”, sottolineando come il dopo, ovvero il naso durante la gravidanza, fosse significativamente più grosso di prima. “La gravidanza mi ha davvero umiliato”, scrive la creator Ashley Hicks su TikTok, a corredo di una serie di foto nelle quali si può notare la differenza di dimensioni del suo naso.

Ma, a quanto pare, questo fenomeno ha davvero un riscontro scientifico: il naso si ingrossa perché, durante la gravidanza, gli ormoni, e nello specifico gli estrogeni e il progesterone, causano un aumento di muco, provocando quindi un edema delle mucose. Spesso, inoltre, questo si traduce in una rinite da gravidanza, in quanto l’infiammazione delle mucose può portare ad avere una congestione, che a volte dura anche per tutti e nove i mesi.

E sono in moltissime le creator che hanno condiviso la loro esperienza con il “naso da gravidanza”, tra le quali la tiktoker Osato O., che, nel suo video “prima e dopo”, scrive: “La gravidanza è terribile”. E, nei commenti, in tante fanno ironia su questo fenomeno: “Il mio naso si è gonfiato così tanto che sembra io abbia fatto tre round con Mike Tyson”, scrive una mamma. “La gravidanza mi ha fatto diventare il naso tre volte quello che era prima”, scrive un’altra. “Ma torna come prima? Devo prendere alcune decisioni di vita ora”, commenta un’altra donna.