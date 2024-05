Guenda Goria, figlia primogenita della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, ha sposato in Sicilia Mirko Gancitano, il compagno con cui aspetta Noah, che arriverà a breve.

Goria e Gancitano, insieme dal 2021, hanno scelto Mazara del Vallo, terra di origine di lui, per celebrare le nozze, a cui hanno presenziato anche molti volti noti dello spettacolo, fra cui gli ex colleghi di Grande Fratello Vip – reality a cui la ragazza ha partecipato in coppia con la madre – come Giucas Casella e Alex Belli.

A postare le prime foto del matrimonio un’altra ex partecipante del reality, Sarah Altobello.

Dopo la proposta di matrimonio in diretta nel salotto tv dell’amica Caterina Balivo, Gancitano e Guenda Goria hanno annunciato a gennaio di aspettare un figlio, definito dalla pianista un “miracolo” per i problemi di salute affrontati, che a un certo punto hanno anche messo in dubbio la sua possibilità di concepire.

News "Un miracolo": la gravidanza di Guenda Goria nonostante endometriosi e una tuba asportata La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, 35 anni, era convinta di non poter procreare naturalmente, vista l'endometriosi e la gravidanza extr...

Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli – aveva spiegato proprio a La volta buona, il programma di Balivo – Sono tre anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo.

A Goria in passato era stata diagnosticata anche l’endometriosi e, dopo la gravidanza extrauterina, aveva subito l’asportazione di una tuba.

Anche per questo motivo il nome scelto è particolarmente simbolico, visto che Noah significa “dono di Dio”.