Guenda Goria diventerà presto mamma: ormai alla fine del quinto mese di gravidanza, la pianista condivide spesso con i follower l’emozione di diventare genitore per la prima volta insieme al compagno Mirko Gancitano.

“Notizie sul nostro bimbo: lo amo da morire, non sta fermo un attimo, saluta con la manina ed è già in posizione da parto a testa in giù”, ha detto in alcune storie Instagram “È superdotato, naturalmente sono ironica. Ma non si hanno dubbi che sia un maschietto. Siamo alla fine del quinto mese e il tempo corre. Sono piena di forse ed entusiasmo. Mangio troppo. Sono felice”.

Negli ultimi giorni, Goria ha anche mostrato ai follower una delle ecografie del suo bambino: in un dolce video postato su Instagram, la pianista ha inquadrato il monitor durante una visita ginecologica, facendo sentire ai fan il battito del feto. Moltissimi i commenti dei follower, tra i quali anche la futura nonna materna Maria Teresa Ruta, che scrive: “Che magnifica emozione!!!”.

Raggiunta dalle telecamere di La volta buona, programma al quale Guenda Goria aveva svelato ai telespettatori di aspettare un bambino, la pianista a confermato che tutto sta procedendo per il meglio: “Tutto procede bene, una gravidanza serena e felice… è la volta buona”.

Nel luglio 2022, la pianista aveva avuto un’emorragia interna causata da una gravidanza extrauterina. La 35enne aveva parlato di questo difficile momento proprio nel salotto di Caterina Balivo: “[Rimanere incinta] è stato un traguardo che per me è un miracolo (…) Mi era stato detto che non avrei potuto avere figli in modo naturale, sono tre anni che ci proviamo, questo era il mio grande sogno. L’ultima gravidanza che ho avuto, quella extrauterina, è stata una tragedia, mi ha messo in pericolo e sono viva per miracolo”.