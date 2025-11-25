È davvero possibile partorire senza sapere di essere incinta e che nessuno se ne accorga?

A Ciriè una neonata è stata trovata con la testa immersa nell’acqua del water. Ricoverata in terapia intensiva, è viva. La madre, 38 anni, avrebbe partorito da sola sotto effetto di crack e, da quanto si è appreso, era già seguita dai servizi psichiatrici e dai servizi sociali: non aveva mai accettato la gravidanza, ma a stupire è che la famiglia non sapeva che fosse incinta.Quando, come nel caso di Ciriè, una donna partorisce senza che nessuno sapesse della gravidanza – spesso nemmeno lei – la domanda ritorna immancabile: com’è possibile non accorgersi di essere incinta fino al momento del parto?

La medicina ha una risposta, e un nome preciso: gravidanza criptica, detta anche cryptic pregnancy, stealth pregnancy o pregnancy denial. È rara, ma documentata, studiata da decenni e molto più complessa di quanto si possa immaginare.

Gravidanza Essere incinta e non saperlo (fino al parto): che cos'è una gravidanza criptica Una gravidanza criptica è difficile da identificare prima del travaglio perché i sintomi non sono evidenti o non vengono riconosciuti. Ecco perch...

Che cos’è una gravidanza criptica

Secondo WebMD, una gravidanza criptica è una condizione in cui la persona incinta non sa di esserlo fino a molto tardi, spesso dopo la 20ª settimana, e in casi ancora più rari solo al momento del travaglio.

Le stime sono sorprendentemente costanti:

1 gravidanza su 400–500 non viene riconosciuta fino al 5° mese

1 su 2.500 è scoperta solo al parto

Numeri che, nota l’editoriale di Kirsten Duckitt (PMCID: PMC10334309), sono “paragonabili all’incidenza dell’eclampsia”. Tradotto: le sorprese in pronto soccorso sono molte più di quanto si creda.

Sì, si può essere incinte e non saperlo: perché accade

Le fonti mediche concordano: le cause sono multifattoriali e combinano aspetti ormonali, fisici, psicologici e sociali.

1. Il corpo non dà segnali “classici”

WebMD e Thomson Medical elencano una lunga serie di scenari possibili:

assenza di nausea, vomito, tensione al seno

nessun aumento di peso o aumento minimo

pancia poco visibile , soprattutto se la placenta è anteriore

movimenti fetali non percepiti

perdite o spotting che sembrano mestruazioni leggere

Secondo Duckitt, nell’86% dei casi le persone con gravidanza criptica continuano ad avere cicli mensili, mentre questo accade solo nel 4,5% dei casi di gravidanza tipica.

2. Irregolarità mestruali preesistenti

PCOS, stress, disturbi tiroidei, allattamento o uso di contraccettivi possono rendere i cicli irregolari o assenti.

La mancata mestruazione, primo segnale per molte, non viene percepita come allarme.

3. Test di gravidanza negativi

È possibile, e succede.

I test urinari rilevano l’ormone hCG: se i livelli sono bassi o salgono lentamente, il risultato può essere falsamente negativo per settimane.

4. Convinzioni personali o esperienza pregressa

Le fonti segnalano i casi di persone che:

credono di non poter rimanere incinte (infertilità pregressa, età, patologie)

confondono i sintomi con la premenopausa

hanno appena partorito e pensano che ovulare sia impossibile

5. Fattori psicologici: la negazione

L’editoriale di Duckitt distingue tra:

pregnancy denial non-psicotica (la più frequente)

pregnancy denial psicotica (più rara)

Nel primo caso, la persona può:

non riconoscere i segnali

interpretarli come altro

non riuscire mentalmente ad accettare l’idea di una gravidanza

La letteratura mostra una correlazione con:

traumi precoci

rapporti familiari complessi

gravidanze non desiderate

concepimenti traumatici (violenza, coercizione)

Come è possibile che anche gli altri non se ne accorgano?

Sembra incredibile, eppure è documentato. In un grande studio citato da Duckitt (Delong et al., BJOG 2022):

le persone con gravidanza criptica non aumentano visibilmente di peso

non presentano cambiamenti significativi del seno

il 75% utilizza contraccettivi , spesso percepiti come infallibili

l’ambiente intorno non nota nulla perché nemmeno la persona incinta nota cambiamenti

Un dato impressionante: in uno studio, il 38% delle donne con gravidanza criptica ha consultato un medico durante la gravidanza senza che venisse fatta una diagnosi.

Quali sono i rischi di una gravidanza che non si vede

La criticità principale è l’assenza di cure prenatali. Le fonti mediche riportano:

maggior rischio di parto pretermine

basso peso alla nascita

mancata diagnosi di condizioni pericolose (pre-eclampsia, diabete gestazionale)

uso inconsapevole di sostanze dannose (alcol, fumo, droghe, farmaci controindicati)

parto improvviso senza assistenza medica, spesso in casa

Sul piano psicologico, la scoperta improvvisa può essere vissuta come un trauma. La letteratura segnala anche — in una minoranza di casi — il rischio di: disconnessione iniziale dal neonato, abbandono, neonaticidio (situazioni rare, ma documentate, soprattutto in presenza di disturbi psichiatrici gravi)

Si può prevenire?

Non sempre, ma alcune strategie riducono i rischi:

monitorare il ciclo

usare la contraccezione con consapevolezza (non è mai infallibile)

fare un test di gravidanza in caso di sintomi anche lievi

rivolgersi al medico se si hanno nausea, spotting, dolori, gonfiore addominale o improvasi cambiamenti del corpo

chiedere supporto psicologico in caso di difficoltà ad accettare o comprendere segnali corporei

Conclusione: sì, è possibile. E non è così raro come sembra

La gravidanza criptica è una condizione rara, ma clinicamente riconosciuta, con basi fisiologiche e psicologiche precise.

Non riguarda “distrazione” o “incoscienza”: riguarda corpi e menti che funzionano in modo complesso, ormoni che non seguono le regole e contesti di vita che rendono difficile ascoltarsi.

Per questo, quando un fatto di cronaca solleva la domanda, la risposta è una sola: sì, può accadere. E la medicina lo sa da tempo.