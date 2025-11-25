È davvero possibile partorire senza sapere di essere incinta e che nessuno se ne accorga?

Una gravidanza criptica è difficile da identificare prima del travaglio perché i sintomi non sono evidenti o non vengono riconosciuti. Ecco perch...
A Ciriè una neonata è stata trovata con la testa immersa nell’acqua del water. Ricoverata in terapia intensiva, è viva. La madre, 38 anni, avrebbe partorito da sola sotto effetto di crack e, da quanto si è appreso, era già seguita dai servizi psichiatrici e dai servizi sociali: non aveva mai accettato la gravidanza, ma a stupire è che la famiglia non sapeva che fosse incinta.Quando, come nel caso di Ciriè, una donna partorisce senza che nessuno sapesse della gravidanza – spesso nemmeno lei – la domanda ritorna immancabile: com’è possibile non accorgersi di essere incinta fino al momento del parto?
La medicina ha una risposta, e un nome preciso: gravidanza criptica, detta anche cryptic pregnancy, stealth pregnancy o pregnancy denial. È rara, ma documentata, studiata da decenni e molto più complessa di quanto si possa immaginare.
Che cos’è una gravidanza criptica
Secondo WebMD, una gravidanza criptica è una condizione in cui la persona incinta non sa di esserlo fino a molto tardi, spesso dopo la 20ª settimana, e in casi ancora più rari solo al momento del travaglio.
Le stime sono sorprendentemente costanti:
-
1 gravidanza su 400–500 non viene riconosciuta fino al 5° mese
-
1 su 2.500 è scoperta solo al parto
Numeri che, nota l’editoriale di Kirsten Duckitt (PMCID: PMC10334309), sono “paragonabili all’incidenza dell’eclampsia”. Tradotto: le sorprese in pronto soccorso sono molte più di quanto si creda.
Sì, si può essere incinte e non saperlo: perché accade
Le fonti mediche concordano: le cause sono multifattoriali e combinano aspetti ormonali, fisici, psicologici e sociali.
1. Il corpo non dà segnali “classici”
WebMD e Thomson Medical elencano una lunga serie di scenari possibili:
-
assenza di nausea, vomito, tensione al seno
-
nessun aumento di peso o aumento minimo
-
pancia poco visibile, soprattutto se la placenta è anteriore
-
movimenti fetali non percepiti
-
perdite o spotting che sembrano mestruazioni leggere
Secondo Duckitt, nell’86% dei casi le persone con gravidanza criptica continuano ad avere cicli mensili, mentre questo accade solo nel 4,5% dei casi di gravidanza tipica.
2. Irregolarità mestruali preesistenti
PCOS, stress, disturbi tiroidei, allattamento o uso di contraccettivi possono rendere i cicli irregolari o assenti.
La mancata mestruazione, primo segnale per molte, non viene percepita come allarme.
3. Test di gravidanza negativi
È possibile, e succede.
I test urinari rilevano l’ormone hCG: se i livelli sono bassi o salgono lentamente, il risultato può essere falsamente negativo per settimane.
4. Convinzioni personali o esperienza pregressa
Le fonti segnalano i casi di persone che:
-
credono di non poter rimanere incinte (infertilità pregressa, età, patologie)
-
confondono i sintomi con la premenopausa
-
hanno appena partorito e pensano che ovulare sia impossibile
5. Fattori psicologici: la negazione
L’editoriale di Duckitt distingue tra:
-
pregnancy denial non-psicotica (la più frequente)
-
pregnancy denial psicotica (più rara)
Nel primo caso, la persona può:
-
non riconoscere i segnali
-
interpretarli come altro
-
non riuscire mentalmente ad accettare l’idea di una gravidanza
La letteratura mostra una correlazione con:
-
traumi precoci
-
rapporti familiari complessi
-
gravidanze non desiderate
-
concepimenti traumatici (violenza, coercizione)
Anonimochiede:
Come è possibile che anche gli altri non se ne accorgano?
Sembra incredibile, eppure è documentato. In un grande studio citato da Duckitt (Delong et al., BJOG 2022):
-
le persone con gravidanza criptica non aumentano visibilmente di peso
-
non presentano cambiamenti significativi del seno
-
il 75% utilizza contraccettivi, spesso percepiti come infallibili
-
l’ambiente intorno non nota nulla perché nemmeno la persona incinta nota cambiamenti
Un dato impressionante: in uno studio, il 38% delle donne con gravidanza criptica ha consultato un medico durante la gravidanza senza che venisse fatta una diagnosi.
Quali sono i rischi di una gravidanza che non si vede
La criticità principale è l’assenza di cure prenatali. Le fonti mediche riportano:
-
maggior rischio di parto pretermine
-
basso peso alla nascita
-
mancata diagnosi di condizioni pericolose (pre-eclampsia, diabete gestazionale)
-
uso inconsapevole di sostanze dannose (alcol, fumo, droghe, farmaci controindicati)
-
parto improvviso senza assistenza medica, spesso in casa
Sul piano psicologico, la scoperta improvvisa può essere vissuta come un trauma. La letteratura segnala anche — in una minoranza di casi — il rischio di: disconnessione iniziale dal neonato, abbandono, neonaticidio (situazioni rare, ma documentate, soprattutto in presenza di disturbi psichiatrici gravi)
Si può prevenire?
Non sempre, ma alcune strategie riducono i rischi:
-
monitorare il ciclo
-
usare la contraccezione con consapevolezza (non è mai infallibile)
-
fare un test di gravidanza in caso di sintomi anche lievi
-
rivolgersi al medico se si hanno nausea, spotting, dolori, gonfiore addominale o improvasi cambiamenti del corpo
-
chiedere supporto psicologico in caso di difficoltà ad accettare o comprendere segnali corporei
Conclusione: sì, è possibile. E non è così raro come sembra
La gravidanza criptica è una condizione rara, ma clinicamente riconosciuta, con basi fisiologiche e psicologiche precise.
Non riguarda “distrazione” o “incoscienza”: riguarda corpi e menti che funzionano in modo complesso, ormoni che non seguono le regole e contesti di vita che rendono difficile ascoltarsi.
Per questo, quando un fatto di cronaca solleva la domanda, la risposta è una sola: sì, può accadere. E la medicina lo sa da tempo.