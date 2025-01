Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono finalmente diventati genitori, e lo hanno annunciato attraverso una bellissima foto di famiglia pubblicata su Instagram.

Il bambino, un maschietto, come già comunicato in precedenza, si chiama Kian, un nome che ha destato molta curiosità tra i followers della coppia.

Essendo Salemi di origini persiane, ha scelto un nome di origine iraniana, che significa “re”, ed è attribuito ai figli maschi per augutare ricchezza e potere.

News Giulia Salemi, le parole al figlio in arrivo contro la violenza sulle donne L'influencer si rivolge al figlio che sta per arrivare, un maschio: "Voglio che tu sappia che l’amore non è mai possesso".

Tanti i commenti di congratulazioni e auguri da parte di amici e colleghi, ma anche dei followers: “Auguri auguroni augurissimi che la vita dopo questa immensa gioia vi doni 1 pizzico di buona salute ed un ultimo pizzico buona sorte… e avrete per sempre il mondo in mano!” scrive Maria Teresa Ruta, diventata nonna circa sei mesi fa di Noah, figlio di Guenda Goria e Mirko Gancitano; e ancora Alberto Matano, Alessia Fabiani, Cristina Scuccia e Monica Leoffredi, in tanti hanno voluto lasciare un messaggio per dare il benvenuto al piccolo Kian, che porta entrambi i cognomi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2021, innamorandosi e costruendo la loro vita insieme una volta usciti dal reality.