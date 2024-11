L'influencer si rivolge al figlio che sta per arrivare, un maschio: "Voglio che tu sappia che l’amore non è mai possesso".

Giulia Salemi accoglierà a gennaio il suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno Pierpaolo Pretelli, un maschietto, e in occasione della recente Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, ha dedicato un messaggio molto bello al figlio in arrivo.

“Caro amore mio – inizia la lettera di Salemi – ancora non ti conosco, ma ogni giorno che passa ti immagino. Sarai il mio piccolo uomo, il cuore che batte fuori dal mio corpo, e il motivo per cui spero in un mondo migliore.

Oggi, mentre ti scrivo, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È una giornata dolorosa, perché ci ricorda quante ferite restano ancora da guarire. Ma è anche una giornata importante, perché ci insegna una cosa che voglio trasmetterti con tutta me stessa: il rispetto.

Il rispetto per le donne non è solo una parola, è un modo di vivere. È imparare a vedere il valore in chi hai accanto, a parlare con gentilezza anche quando è difficile, a essere un uomo capace di amare senza mai far sentire nessuno inferiore o in pericolo.

Sarai piccolo, poi grande, e un giorno forse sarai tu ad amare… Voglio che tu sappia che l’amore non è mai possesso, che la forza non è mai violenza, e che la libertà dell’altro è il dono più prezioso che puoi custodire.

Io sarò qui, a insegnarti con tutto l’amore che posso.

E spero che quando crescerai, nel mondo che ti accoglierà, ci saranno meno giorni come questo.

Ti aspetto, piccolo grande uomo. Con tutto il mio cuore,

Mamma”.

Nel video Salemi ricorda che la violenza sulle donne non ha mai scuse: “Ogni volta che alzi una mano e aggredisci una donna non c’è scusa – dice l’influencer italo-persiana – Dietro ogni ferita c’è una vita, una storia, una persona e nessuna giustificazione potrà mai cancellare quel dolore”.