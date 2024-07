La coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio. Lui è già padre di Leonardo, avuto sei anni fa dalla ex Ariadna Romero.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio insieme. La notizia è arrivata via Instagram, con un carousel di foto in cui la coppia mostra il pancino accennato dell’influencer di origine persiana.

Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita – scrive Salemi – Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI… Ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro.

Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande.

Adesso siamo pronti a vivere per te…

Mamma e Papà.

La coppia si è conosciuta nel 2021 all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove entrambi partecipavano come concorrenti; nonostante ciclicamente circolassero voci di crisi, la loro storia si è consolidata nel tempo fino alla notizia della gravidanza della trentunenne influencer.

Pierpaolo Pretelli è già padre di un bambino, Leonardo, avuto sei anni fa dalla ex compagna Ariadna Romero, modella e attrice famosa anche in Italia; e proprio Romero, che attualmente vive a Miami col figlio e il nuovo partner, Julio Iglesias jr. (figlio del cantante e fratello minore di Enrique Iglesias), ha commentato il post di Giulia Salemi parlando di “notizia meravigliosa”: “L’ho detto a Leo, e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina”.

Ariadna Romero, tempo fa, aveva anche ringraziato pubblicamente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi per la comprensione e il rispetto sempre dimostrati per le sue scelte: “Un grazie enorme al suo papà per la comprensione – aveva detto su Instagram – Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo. In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. È normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita. E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”.

Tanti i commenti ricevuti dalla coppia per la notizia della gravidanza, da Marco Carta a Orietta Berti, fino a Maria Teresa Ruta, pronta a diventare nonna di Noah, primo figlio di Guenda Goria e del marito Mirko Gancitano.