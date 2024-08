Dopo aver annunciato la gravidanza Giulia Salemi espone i suoi pensieri su questi primi mesi, mentre la pancia cresce e i normali mutamenti del corpo la sorprendono.

L’influencer italo persiana ha scritto nelle sue storie Instagram di qualche giorno fa, ora non più visibili, un pensiero proprio sui grandi cambiamenti fisici che sta affrontando. “Il mio corpo sta cambiando velocemente, non pensavo che fosse così immediato il processo ma sto davvero bene, mi sento a mio agio e sono felice. Molto più del passato, in realtà”.

Legata a Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello, dal 2021, Salemi ha parlato di un figlio “desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile”, e qualche giorno dopo, in occasione del compleanno del compagno, il 31 luglio, aveva scritto una dedica molto dolce per lui: “Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri papi”.

Sono diversi gli ex partecipanti del Grande Fratello a essere in dolce attesa o ad aver avuto da poco un figlio: parliamo, ad esempio, di Guenda Goria, diventata mamma di Noah da qualche giorno, o di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, altra coppia formatasi all’interno del reality di Canale 5, che a breve diventeranno genitori di una bambina.