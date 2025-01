Manca sempre meno al grande giorno, e Giulia Salemi, come ogni futura mamma, si prepara al parto organizzando le ultime cose; nelle sue storie più recenti l’influencer italo persiana ha condiviso con i followers la mommy bag che ha preparato in attesa del momento di conoscere il suo primogenito, che dovrebbe nascere proprio a gennaio.

“Ci siamo quasi, aiuto! Manca pochissimo – dice Salemi nel video – Vi faccio vedere tutto quello che ho preparato per la borsa del parto”.

Tra le scelte dell’influencer in vista della nascita di “pistacchietto”, come chiama simpaticamente il bebè in arrivo, un maschio, ci sono un organizer per tenere tutto in ordine, bustine per i cambi – “Abbiamo già sistemato tutti i suoi primi vestitini, suddivisi per giorno, igienizzati e perfettamente ordinati”, racconta – e poi ancora coppette assorbilatte, consigliate, spiega, dall’ostetrica; e ancora burro anti smagliature: “Per chi non ama l’olio, il burro è un’ottima alternativa. È perfetto sia per le donne in gravidanza che per tutte le altre. Dovrebbe diventare un’abitudine per tutte noi”. Poi salviette disinfettanti e prodotti per corpo e capelli, olio emudermico, crema fluida corpo, detergente intimo, pasta cambio e crema seno.

Per Salemi si tratta del primo figlio, mentre il compagno Pierpaolo Pretelli ha già Leonardo, avuto con la ex partner Ariadna Romero.