Il cantante ha rivelato il sesso del suo sesto figlio, il secondo insieme alla compagna Denise Esposito, alle pagine di 'TV Sorrisi e Canzoni': “Ma non abbiamo ancora deciso il nome”.

Gigi D’Alessio ha svelato il sesso del suo sesto figlio. Dopo la conferma della gravidanza, arrivata pochi giorni fa grazie ad un’apparizione pubblica dell’artista insieme alla compagna Denise Esposito, il cantante ha rivelato ora che il bebè sarà una femmina: “Per me sarà la sesta figlia… con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina”, ha detto alle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. “Ma non abbiamo ancora deciso il nome”.

Dopo settimane di speculazioni, era stata un’uscita pubblica a confermare la gravidanza della compagna del cantante: il 27 febbraio 2024, i due si erano infatti presentati insieme alla prima del film Caracas, a Napoli, dove la 31enne aveva sfilato sul red carpet sfoggiando un visibile pancione.

Per la coppia questo è secondo figlio insieme: nel 2022, la coppia aveva dato il benvenuto al piccolo Francesco, che di recente ha compiuto due anni. Oltre a lui, Gigi D’Alessio ha avuto tre figli dal suo matrimonio con Carmela Barbato: Claudio, Ilaria e Luca, nati rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003, mentre nel 2010 era diventato papà di Andrea, avuto dalla sua relazione con la cantante Anna Tatangelo.

I rumor su un possibile sesto figlio del cantante erano iniziati dietro le quinte di The Voice Senior: lì, secondo quanto riportato da diverse testate, il cantante avrebbe rivelato che presto sarebbe diventato di nuovo papà. Ospite poi da Fiorello a Viva Rai 2!, Gigi D’Alessio aveva scherzato: “In Italia non si fanno figli…? È perché li faccio tutti io”, una frase in cui molti avevano voluto vedere la conferma ufficiale della gravidanza della compagna, mai arrivata ufficialmente.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito stanno insieme dal 2020. Su di lei, il cantante aveva raccontato a Novella 2000: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.