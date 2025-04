Ospiti di Verissimo, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno parlato con grande emozione della bimba che aspettano, la cui nascita è prevista per il prossimo 22 agosto; “I mesi stanno passando velocissimi – ha detto lei a Silvia Toffanin – Sono anche un po’ spaventata perché dobbiamo ancora preparare tutto, a cominciare dalla cameretta…

Cerco di non pensare al parto, mi faccio forza dicendo ‘L’hanno fatto tutti e lo farai anche tu”, ha aggiunto.

“Avere una bimba era il nostro sogno – ha invece spiegato l’atleta, che due settimane dopo la nascita della piccola partirà per i Mondiali, mentre Chiara Bontempi resterà a casa con i nonni ad aiutarla: “Spiace più a me non essere a casa in quel periodo, dico la verità”, ha detto “Gimbo”, che spera anche che la nascita della prima nipote da parte dei suoi lo aiuterà a riavvicinarsi al padre, suo ex allenatore, con cui i rapporti sono tesi da tempo.

“È bello essere qui e avere passato tutto questo periodo insieme. A oggi penso di amarla ogni giorno di più” dice Tamberi, fidanzato con Bontempi da quando lei aveva appena 14 anni e lui 17, prima del[con una colica che ha rovinato la sua gara ] è stato molto pesante da superare e probabilmente non l’ho ancora digerito del tutto, ma questa notizia ha accantonato tutto. Vivo con il sorriso giorno dopo giorno, fisicamente sto cercando di riprendermi”.

Dopo la nascita della bambina i due avranno un matrimonio bis, in chiesa; molta indecisione, invece, per ciò che riguarda il nome: “Sarà un nome italiano. Alcuni mi dicono, tieniti un paio di possibilità e sceglierai quando la vedi”.