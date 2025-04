Il 7 aprile è diventato un giorno doppiamente speciale per Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. A tre anni dalla nascita di Theo Junior, la coppia ha accolto la loro seconda figlia. La data non è stata scelta a caso: come raccontato dalla stessa Zoe nei giorni precedenti al parto, il cesareo era programmato proprio per coincidere con il compleanno del primogenito.

I festeggiamenti per Theo Junior si sono svolti il giorno prima, domenica 6 aprile, in un’azienda agricola a Rho. Un momento gioioso documentato dall’influencer milanese con foto e video pubblicati su Instagram, accompagnati da parole toccanti rivolte al suo primo figlio:

Solo tu mi rendi felice tra poco scoccherà la mezzanotte e io non potrò che ricordarmi questo giorno impresso nella mente il tuo compleanno e il quasi arrivo della tua sorellina.. tante emozioni e tanta fortuna ad averti nella mia vita.. si dice che i bimbi vengono mandati dal cielo perché abbiamo bisogno di imparare qualcosa.. beh tu mi hai letteralmente salvato da tutto e senza te non sò come potrei più respirare.

La mattina successiva, lunedì 7 aprile, Zoe è stata ricoverata in ospedale per il parto programmato, dopo aver recentemente affrontato anche un momento di preoccupazione per un’infezione batterica che aveva colpito lei e il bimbo ancora in grembo.

L’annuncio ufficiale della nascita è arrivato prima da Theo Hernandez, che ha pubblicato una tenera foto della neonata con la didascalia:

07-04-2025 Te Amo Hija. Auguri vita mia 3 anni

mentre Zoe ha scelto di condividere qualche ora dopo la sua emozione con i follower scrivendo:

La felicità

Grazie per tutti gli auguri. Qui siamo piccolissime, mamma in ripresa.

L’ultimo post di Zoe Cristofoli ha sciolto anche il mistero del nome, non dichiarato immediatamente: