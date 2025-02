Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi diventeranno genitori; ad annunciarlo è la coppia stessa, con un tenero video in bianco e nero pubblicato su Instagram, corredato da una bellissima dedica: “A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Per l’astista e la moglie, sposati dal 2022, è “Un’emozione indescrivibile”.

Dopo la delusione di Parigi, con il ricovero in ospedale per un calcolo, l’eliminazione anticipata dalla finale e la fede nuziale persa nella Senna, Tamberi realizza un altro suo grande sogno, quello di diventare padre. Il desiderio di paternità, del resto, lo aveva già espresso in alcune interviste del passato: “Lo desideriamo tantissimo – disse al Corriere della Sera – Spero succeda presto: sarebbe il dono più grande. Io sogno una femmina, una piccola Chiara. Nelle promesse del matrimonio gliel’ho detto: non vedo l’ora di veder girare per casa una piccola te, che mi faccia capire com’’eri quando ancora non ti conoscevo”.

Dopo le voci su un suo ritiro, Tamberi, ospite della prima puntata del recente Sanremo, ha dato appuntamento a tutti a Los Angeles 2028: “Proseguo per lanciare un messaggio: le difficoltà vanno affrontate. Provarci. Riprovarci. Cadere e rialzarsi. Non vedo altro modo di intendere la vita. Più delle vittorie, è la resilienza a contraddistinguere la mia storia”, aveva spiegato ancora al Corriere.

“Gimbo” e Chiara Bontempi si sono sposati due anni e mezzo fa dopo una storia di 13 anni.