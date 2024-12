La discussa attrice Amber Heard è in attesa del secondo figlio; l’interprete di Aquaman, finita nel 2022 al centro delle cronache per il processo contro l’ex marito Johnny Depp, sta per allargare la famiglia, secondo quanto riportato da un suo portavoce a People: “Siamo ancora all’inizio della gravidanza, quindi apprezzerete il fatto che non vogliamo entrare troppo nei dettagli in questa fase. Basti dire che Amber è felicissima sia per sé che per Oonagh Paige“.

Heard è già mamma di una bambina di tre anni e mezzo, accolta l’8 aprile 2021 da maternità surrogata. Quando ha rivelato l’arrivo di Oonagh Paige, tre mesi dopo la sua nascita, Heard ha scritto su Instagram di aver “deciso che volevo avere un figlio” quattro anni prima e di “volerlo fare alle mie condizioni”.

“Ora capisco quanto sia essenziale per noi donne pensare in questo modo a uno degli aspetti più importanti e fondamentali per il nostro destino – aveva dichiarato all’epoca – Spero che possiamo normalizzare il fatto di non volere una fede nuziale e di avere comunque un bambino”.

Da allora, Heard ha condiviso aggiornamenti periodici su Oonagh e la maternità, tra cui post in cui si definisce “solo mamma e papà” e “mamma multitasking“.

Archiviato il processo con Johnny Depp, l’attrice ha deciso di trasferirsi in Spagna, a Madrid, per “ricominciare da capo”, come aveva spiegato una fonte all’epoca, aggiungendo che ora “ha una nuova energia ed è concentrata sulle cose che ama”. Un’altra fonte ha aggiunto: “È indipendente e intelligente. Ha bisogno di guarire”.

Al momento non si sa se l’attrice sia incinta o se, come nel caso della primogenita, abbia voluto rivolgersi alla gestazione per altri.