Olivia Munn e il marito John Mulaney sono da poco diventati genitori per la seconda volta: la coppia di attori ha infatti annunciato sui rispettivi profili social di aver accolto Méi June Mulaney, nata con maternità surrogata.

“Méi June Mulaney è venuta al mondo il 14 settembre 2024, l’anno del drago – ha scritto Munn nella caption – Ho provato così tante emozioni profonde nel non poter portare in grembo mia figlia. Quando ho incontrato la nostra madre surrogata, abbiamo parlato da madre a madre. Mi ha mostrato così tanta grazia e comprensione, sapevo di aver trovato un angelo reale. Le parole non possono esprimere la mia gratitudine per aver tenuto al sicuro la nostra bambina per 9 mesi e aver realizzato i nostri sogni.

Sono così orgogliosa della mia piccola prugna, il mio piccolo dragone per aver fatto il viaggio per essere con noi. Il mio cuore è esploso.

Méi (pronunciato ‘may’) significa prugna in cinese”.

La bambina si unisce così a Malcolm Hiệp Mulaney, nato il 24 novembre 2021. Mulaney e Munn, che stanno insieme pubblicamente dal 2021, si sono sposati solo pochi mesi fa in un’intima cerimonia nuziale a casa di un amico nello stato di New York, officiata dal co-protagonista di Newsroom di Munn , Sam Waterston.

L’attrice ha da qualche mese annunciato pubblicamente, sempre a mezzo social, di avere un cancro al seno al quarto stadio.