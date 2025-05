A Cannes, l’oro è l’amore: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in attesa della loro bambina sono bellissimi. C’è un’immagine che resterà nel cuore tra quelle viste sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2025: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi che si tengono per mano, sorridono complici e mostrano al mondo il pancione. Una scena di dolcezza e complicità che supera il glamour della Croisette e racconta una storia d’amore che continua a evolversi, stavolta con una nuova protagonista in arrivo: la loro prima figlia.

Una nuova stagione, tra cinema e famiglia

Il contesto è la première di History of Sound, ma i riflettori sono tutti per loro. Dopo l’annuncio della gravidanza, quella a Cannes è la prima apparizione pubblica di Chiara Bontempi, elegantissima in un abito Armani che accarezza e celebra le forme della maternità. Al suo fianco, Gianmarco Tamberi, impeccabile nel suo tuxedo, rappresenta un’altra eccellenza italiana sul red carpet.

Per Tamberi, si tratta anche di un ritorno in Francia dal sapore simbolico: meno di un anno fa, alle Olimpiadi di Parigi 2024, un infortunio lo aveva tenuto lontano dal podio. Adesso, però, è un altro tipo di “medaglia” a brillare sul suo volto: quella della paternità imminente.

Ambassador della bellezza, testimonial della tenerezza

Oltre che campione olimpico, Gianmarco Tamberi è oggi anche il primo Brand Ambassador maschile di L’Oréal Paris. Un ruolo che lo ha portato a Cannes, ma che si è fuso con una narrazione personale molto più forte del marketing: quella di un uomo che si presenta, davanti al mondo, nella sua nuova veste di futuro padre.

Il red carpet, con la complicità di Giorgio Armani, si è trasformato in una celebrazione dell’eleganza e della vita. Il look di Chiara — un abito in seta dai dettagli scultorei sulla schiena e una parure luminosa ma discreta — non nasconde, ma anzi valorizza la gravidanza. Un messaggio potente: la moda può abbracciare la trasformazione dei corpi femminili, anziché cancellarli.

Una camminata che parla al futuro

La loro presenza a Cannes è stata tutto tranne che effimera. Mentre molti inseguono provocazioni estetiche, la coppia ha scelto la semplicità disarmante della felicità condivisa. Una passeggiata sul tappeto rosso che racconta una scelta: mostrarsi così come sono, innamorati, in attesa, proiettati verso un futuro familiare.

E se è vero che ogni festival ha le sue icone, quella di quest’anno è la camminata mano nella mano di due persone che non temono di mettere in scena la propria vulnerabilità e il proprio amore.