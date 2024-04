I due chef hanno rivelato il sesso del bebè in un modo un po' particolare: tagliando una torta. "Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte", ha scritto lo chef su Instagram.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno rivelato il sesso del loro bambino in un dolce video Instagram. Nella clip, pubblicata sul profilo di entrambi, vediamo lo chef tagliare la torta e mostrare alla videocamera un interno rosa.

Insieme a loro, nel video, anche un ospite speciale: il piccolo Paco, il cane di casa. “Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa”, ha scritto lo chef a corredo del post. “Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce… sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”, ha poi concluso.

I due, che insieme conducono il programma Casa Carrara – Dolci In Famiglia, si sono sposati nel luglio del 2022. Damiano Carrara aveva annunciato la gravidanza della moglie durante una puntata di È sempre mezzogiorno, da Antonella Clerici: “Una notizia bellissima, mi viene già da piangere. Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!”, aveva esordito lo chef.

News Damiano Carrara e Chiara Maggenti saranno presto genitori Lo ha annunciato lo stesso chef in diretta da Antonella Clerici: “Devo dirti una cosa bellissima: saremo in tre, divento papà”.

In seguito, i due avevano condiviso l’annuncio anche su Instagram: “Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino… il dolcino più speciale”, avevano scritto sotto al video. “Siamo emozionatissimi, la gioia e felicità che proviamo è unica e … non vedevamo l’ora di condividere questa bellissima emozione con tutti voi!”.