Arianna Cirrincione ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sui suoi primi mesi da mamma. Da poco genitore della piccola Allegra insieme al compagno Andrea Cerioli, l’influencer ha parlato della sua esperienza in alcune storie Instagram.

“Come stai mamma? Tutti pensano alla bambina e nessuno alla mamma!”, osserva un follower, al che Arianna Cirrincione risponde: “Verissimo! Grazie per la domanda. Sto bene, non vi nego che questa settimana è stata tosta per via di tante cose… Ho bisogno di staccare un po’ la testa, spero di farlo presto!”.

A chi le ha chiesto: “Cosa hai scoperto di te stessa con la maternità che prima, invece, non sapevi?”, l’influencer ha risposto: “Sono diventata apprensiva e giuro, non è da me”. Poi, Cirrincione ha parlato della presenza del compagno nella vita della figlia: “ Per me, in primis, ma anche per lei… Io ho avuto la fortuna di avere un papà iper presente e che amo alla follia… Quindi, sono contenta che Andrea sia lo stesso per lei!”.

Infine, l’influencer ha concluso: “Come dicevo prima, sicuramente ci sono momenti e giornate storte… ma non mi sento di lamentarmi. È il momento più bello della mia vita, sono grata per tutto e sono felice”.

News Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sull'essere genitori da pochi giorni La coppia ha postato su Instagram alcuni dolci pensieri sui primi giorni insieme alla piccola Allegra, nata il 6 febbraio 2024.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori di Allegra il 6 febbraio 2024: a darne l’annuncio era stato proprio l’ex tronista, il quale, in un dolce post Instagram, aveva scritto: “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe”.

I due, insieme dal 2019, non hanno mai fatto mistero di voler allargare la famiglia: “Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l’ora che Arianna sia la mamma dei miei figli”, aveva detto Cerioli a Verissimo nel 2022. “Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio”, aveva aggiunto lei: che sia arrivato il momento?