Un divertente video ha immortalato il momento in cui il fratello maggiore ha incontrato per la prima volta la sorella neonata, con una reazione davvero particolare che ha scatenato i commenti.

Nella versione da fiaba dell’incontro tra fratelli, il primogenito accoglie il nuovo arrivato con tenera meraviglia, gli dà un dolce bacio sulla fronte e nasce all’istante un legame indissolubile destinato a durare tutta la vita.

Poi però c’è la realtà: quella in cui il tuo bambino ti guarda come se gli avessi appena presentato un rapporto trimestrale deludente.

Il piccolo Theodore Diglio, di appena un anno, è diventato virale su TikTok grazie alla sua espressione scettica in modo esilarante al momento dell’incontro con la sorellina appena nata, Esmé. Un’energia da vero dirigente d’azienda che ha fatto impazzire i genitori di tutto il mondo.

Quando la trentatreenne Victoria Diglio, di Mineola (New York), ha presentato il nuovo membro della famiglia al suo primogenito, ha immortalato un momento che ha colpito oltre 3,3 milioni di spettatori. Nel video si vede il piccolo Theodore, vestito con quello che potremmo definire un perfetto look “middle management” — capelli pettinati, maglioncino sopra una camicia con colletto e jeans — mentre osserva la sorella con un’espressione di puro scetticismo.

“Ci aspettavamo che la accogliesse con entusiasmo… O totale disinteresse! – ha raccontato la neomamma a Newsweek – È ancora così piccolo, quindi sapevamo che non avrebbe capito davvero cosa significasse avere una ‘sorella‘, ma la sua reazione ci ha comunque spiazzati”.

Anche la sezione dei commenti è davvero spassosa, con utenti che hanno scritto cose come “Ha preso un giorno libero dal lavoro per questo”, “Probabilmente sta pensando: ‘Potevate scrivermelo in un’email”, “Ha fatto due conti e non tornano” o “Il mio avvocato vi contatterà”.

Per fortuna, le iniziali preoccupazioni di Theodore sembrano essersi sciolte. In un secondo video, pubblicato cinque giorni dopo, il piccolo sembra aver approvato la presenza della piccola Esmé, lasciando che riposasse dolcemente sulle sue gambe e dandole un tenero bacio sulla fronte.

“Adora darle i bacini, darle il biberon e il ciuccio,” ha raccontato ancora la madre, felice che il primogenito abbia superato l’impasse iniziale e abbia finalmente imparato ad amare la sorella.

Spesso capire come aiutare un bambino ad accettare la presenza di un fratellino o sorellina può essere complicato, per questo il Child Mind Institute fornisce alcuni suggerimenti; prima di tutto, essere onesti: è importante spiegare al bambino che i neonati piangono e richiedono molte attenzioni, senza edulcorare la realtà.

La nuova presenza non deve inoltre togliere tempo al primogenito, per questo è fondamentale ritagliarsi dei momenti da passare solo con lui.

Lasciate che scelga i giochi o aiuti a decorare la cameretta. Tutti amano avere voce in capitolo nei grandi cambiamenti familiari, e spiegate anche che la mamma dovrà stare via per un po’, e che tornerà con il bimbo. Anche dargli compiti importanti nella cura e nella gestione del bambino, come portare i pannolini o aiutare nel bagnetto, può aiutarlo a sentirsi importante e apprezzato.