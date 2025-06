Francesca Chillemi incinta: l'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia

La ex Miss Italia, oggi attrice, Francesca Chillemi sarebbe in attesa del secondo figlio, il primo assieme al compagno Eugenio Grimaldi; a lanciare il gossip è il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dato la notizia sui canali social e nella sua newsletter, non trovando, tuttavia, ancora nessuna conferma da parte degli interessati.

Per Chillemi, classe 1985, si tratterrebbe del secondogenito, dopo Rania, avuta nove anni fa con l’ex marito Stefano Rosso; naturalmente occorre parlare al condizionale finché non arriverà la conferma ufficiale dall’attrice o dal suo compagno, esattamente come accaduto con la coppia Bartolini – Morise (di pochi giorni fa l’annuncio della gravidanza), ma secondo Parpiglia la gravidanza sarebbe ormai giunta al quinto mese e “scoperta” lo scorso 31 maggio, durante il matrimonio dell’amica Claudia Ruffo a Capri, quando, nonostante il taglio morbido del completo bianco, composto da giacca e pantaloni, indossato da Chillemi, il pancino avrebbe cominciato a vedersi.

Come detto, né Chillemi né Grimaldi, legati da circa un anno, hanno finora commentato la notizia, cosa che non sorprende vista l’estrema discrezione che da sempre accompagna la coppia. Se lei ha già una figlia, lui invece ne ha tre; sarebbe quindi l’ennesimo arrivo in una grande famiglia allargata.

Eugenio Grimaldi è l’erede dell’importante famiglia di armatori, a loro volta nipoti di Achille Lauro; laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II, è Executive Manager nel Grimaldi Group, l’azienda di famiglia fondata nel 1947 che vanta una flotta di ben 150 navi.

L’ultimo post di Francesca Chillemi sui social è datato 27 maggio; non resta quindi che aspettare e vedere se Parpiglia aveva ragione.