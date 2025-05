Secondo il settimanale Chi Roberta Morise ed Enrico Bartolini sarebbero in attesa del secondo figlio, dopo Gianmaria, nato nel maggio 2024 e che dunque compie un anno proprio questo mese.

A rivelarlo è Giuseppe Candela nella rubrica Che Chi dice del giornale diretto da Alfonso Signorini, sempre ben informato circa i gossip riguardanti i vip, tanto da aver lanciato in esclusiva la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis con qualche giorno di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale dell’influencer e del compagno, il rapper Tony Effe (con annessa polemica circa lo scarso rispetto della privacy degli interessati).

Secondo le indiscrezioni Gianmaria fra pochi mesi “avrà un fratellino”; Candela sembrerebbe quindi convinto non solo della gravidanza, ma anche del sesso del nascituro.

Per ora, ovviamente, da parte di Morise e Bartolini tutto tace: nessun post social, nessuna storia per confermare o smentire la notizia, motivo per cui dovremo presumibilmente aspettare i prossimi giorni per saperne di più.

News "Esplode dalla voglia di vivere" Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori, è nato Gianmaria La showgirl e lo chef stellato sono diventati genitori di Gianmaria, che "esplode dalla voglia di vivere".

Lo chef toscano e la showgirl si sono incontrati nel 2023, dopo una storia Instagram, organizzando una cena; “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere – aveva dichiarato Bartolini al Corriere della Sera – L’amore è una magia”; le aveva fatto eco lei, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona: “L’ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso”.

Dopo il fidanzamento, nel 2024 sono arrivate le nozze, con una cerimonia romantica, durata più giorni, in un resort di lusso in Maremma. Nello stesso anno, a maggio, l’arrivo di Gianmaria, primo figlio per Morise, mentre Bartolini è già padre di due ragazzi.