Francesca Brambilla è diventata mamma: lo ha comunicato la showgirl stessa su Instagram, con un post nel quale presenta ai suoi follower la piccola Amaya Luce, avuta dal compagno, del quale non si conosce il nome, ma che è per l’occasione è apparso per la prima volta sui social.

“Ora so il vero significato della parola… AMORE. Benvenuta amore nostro Amaya Luce”, ha scritto Brambilla a corredo della carrellata di foto, nelle quali appare sorridente insieme alla piccola, nata ieri 12 dicembre 2023, e al compagno.

La showgirl bergamasca, classe 1992, è nota per aver partecipato ad Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove ha ricoperto il ruolo della Bona Sorte, un jolly che permette ai concorrenti di arrivare alla finale con un montepremi di 300mila euro rispondendo a una sola domanda.

Francesca Brambilla aveva lasciato il suo ruolo nel programma nel settembre 2023, un mese dopo aver annunciato la gravidanza a mezzo Instagram. In agosto, la showgirl aveva infatti pubblicato un lungo post, nel quale aveva scritto: “La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia (…) Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due”.

News Romina Carrisi presto mamma: il video con la nonna Romina Power su Instagram La figlia di Romina Power e Albano Carrisi sta per diventare mamma: ecco il video con la futura nonna su Instagram e cosa ha detto.

“Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia”, aveva poi continuato, parlando del suo compagno. “Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno… ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà…”, aveva poi concluso.